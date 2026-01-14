La fuerte contradicción de Lali Espósito sobre el casamiento con Pedro Rosemblat

Además, aclaró su postura actual sobre el tema: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.

Embed

Cómo anunciaron el casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito confirmó a través de varios fotos su compromiso con Pedro Rosemblat y revolucionó a sus seguidores. El anuncio llegó a través de una publicación en redes sociales y, en pocos minutos, generó una catarata de reacciones, comentarios y mensajes de celebración que se multiplicaron sin parar.

“Nos casamos”, escribió la artista. La frase, directa y sin vueltas, fue suficiente para que la publicación se viralizara de inmediato.

Aunque por ahora no trascendieron detalles sobre cómo ni cuándo será la boda, el mensaje dejó en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja. El anuncio confirmó la solidez del vínculo y volvió a despertar el entusiasmo de los fans, que celebraron la noticia como uno de los hitos románticos más fuertes del último tiempo.

Se casa Lali 1

Se casa Lali 2

Se casa Lali 3

WhatsApp Image 2026-01-14 at 16.51.06 (2)

Se casa Lali 5