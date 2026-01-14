La fuerte contradicción de Lali Espósito sobre el casamiento con Pedro Rosemblat
Tras anunciar que se casa con Pedro Rosemblat, una frase de Lali Espósito de hace varios mes tomó un significado diferente. ¿Qué había dicho la artista?
14 ene 2026, 17:43
¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan! Una noticia inesperada para arrancar el 2026 que sacudió al mundo del espectáculo y la música. El anuncio sorprendió especialmente porque, apenas unos meses atrás, la cantante había sido tajante al asegurar que el casamiento no estaba en sus planes y que no veía ninguna posibilidad de dar ese paso.
Sin embargo, parece que algo cambió en este tiempo. La consolidación de la pareja, el fuerte acompañamiento mutuo en sus carreras y una relación que se mostró cada vez más sólida y cómplice habrían sido claves para que Lali replanteara su postura.
Todo surgió en LAM (América TV) cuando Pepe Ochoa le comentó: "Hay rumores de casamiento". Ante esto, la cantante reaccionó con humor: "Ay, estás loca vos".
Luego, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de boda: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.
Además, aclaró su postura actual sobre el tema: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.
Cómo anunciaron el casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Lali Espósito confirmó a través de varios fotos su compromiso con Pedro Rosemblat y revolucionó a sus seguidores. El anuncio llegó a través de una publicación en redes sociales y, en pocos minutos, generó una catarata de reacciones, comentarios y mensajes de celebración que se multiplicaron sin parar.
“Nos casamos”, escribió la artista. La frase, directa y sin vueltas, fue suficiente para que la publicación se viralizara de inmediato.
Aunque por ahora no trascendieron detalles sobre cómo ni cuándo será la boda, el mensaje dejó en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja. El anuncio confirmó la solidez del vínculo y volvió a despertar el entusiasmo de los fans, que celebraron la noticia como uno de los hitos románticos más fuertes del último tiempo.