Cris Morena lanzó un campamento de verano por 1500 dólares y la liquidaron en redes: "¿Tengo que pesar...?"

“¿Y si te regalás cinco días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos?”. Arranca el texto que publicó en su perfil de Instagram sobre el campamento que plantea jornadas de trabajo que incluyen producción musical, laboratorios creativos, ensayos, cantatas y fogones en un marco de convivencia total.

Lo cierto es que la nueva actividad que Cris encabeza con su escuela Ser otro mundo recibió más comentarios llenos de ironía. “¿No será una trampa de mí mamá para que vaya a adelgazar, no?”; “¿Tengo que pesar menos de cincuenta kilos verdad?”; “Así es una secta también”, fueron algunos palitos que le dejaron.

Qué dijo Gastón Soffritti de Cris Morena

En las últimas horas salió a la luz una denuncia por presuntos malos tratos que Gastón Soffritti habría expresado de manera indirecta en su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas. La obra, publicada el pasado 1° de septiembre, es el primer trabajo literario del actor y recorre en primera persona su historia de vida y su recorrido dentro del ambiente artístico.

Soffritti, que hoy tiene 33 años, comenzó su carrera a los 9 y acumula más de dos décadas de trabajo en televisión y teatro. Tras su debut en Yago, Pasión Morena, participó en exitosas ficciones infantiles y juveniles como Rincón de Luz, Floricienta y Patito Feo, producciones que marcaron a toda una generación y que formaron parte del universo creado por Cris Morena.

A pocos días del lanzamiento del libro, en el programa Vamos las chicas —conducido por Mercedes Cordero junto a Victoria Casaurang, Marialè Mroue y Naiara Vecchio en Ciudad Magazine— se leyeron fragmentos del texto que generaron un fuerte impacto. Si bien el actor no menciona nombres propios, los pasajes describen situaciones vividas durante sus primeros trabajos y apuntan a una figura femenina con poder dentro de un elenco infantil.

“Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”.

A partir de esa lectura, una de las panelistas del ciclo planteó una comparación con declaraciones previas de otra actriz: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando de hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?“.

El texto continúa con un recuerdo puntual que refuerza la dureza del relato: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’". Tras ese fragmento, desde el programa analizaron el contenido y señalaron: "Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra".

Por ahora, el actor no aclaró públicamente si esas vivencias están dirigidas de manera directa a Cris. Sin embargo, la lectura de estos pasajes reavivó el debate sobre las formas de trabajo en las ficciones infantiles y abrió una polémica que promete seguir sumando capítulos.