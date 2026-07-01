Netflix: Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos sorprenden con una nueva película argentina

El movimiento de camiones, equipos de iluminación, cámaras y personal técnico llamó rápidamente la atención de quienes circulaban por la zona. Las imágenes comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde muchos vecinos compartieron fotografías y videos del rodaje.

Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos revelaron los detalles

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue el mensaje compartido por Benjamín Vicuña tras finalizar una de las jornadas de grabación.

El actor chileno agradeció especialmente el acompañamiento recibido por parte de quienes participaron de la producción y de las instituciones locales que colaboraron para que todo pudiera desarrollarse con normalidad.

"Estuvo espectacular. El recurso más importante es el equipo humano que nos recibió increíble. Nos ayudaron para poder filmar nuestra película que habla sobre el amor. No les puedo spoilear mucho", destacó Vicuña en un video que publicó la cuenta del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU).

A su vez, agregó: "Nos ayudamos los unos a los otros para hacer cine que tanto cuesta en estos tiempos. Ustedes lo saben porque hacen arte. Apoyen el arte. Una mano lava la otra y vamos que se puede".

Marcos Carnevale encabezó el proyecto

Junto a Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos también estuvo presente Marcos Carnevale (Corazón de León, Inseparables, Granizo), responsable de la dirección de la película.

El reconocido realizador volvió a apostar por una historia centrada en los vínculos humanos, aunque hasta el momento la producción mantiene bajo reserva gran parte de la trama para evitar adelantar detalles que puedan afectar la sorpresa del estreno.

Durante el rodaje también participaron representantes de Netflix y parte del equipo de producción encargado de coordinar cada una de las escenas desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

Los lugares elegidos para la filmación de la película

La elección de las locaciones respondió a una estrategia destinada a mostrar distintos perfiles de Córdoba.

Uno de los espacios más importantes fue el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU), ubicado en Plaza España. Allí se registraron algunas de las escenas principales y también se realizó parte del encuentro entre las autoridades municipales y los integrantes del elenco.

Además, la producción filmó en otros lugares emblemáticos como:

Paseo del Buen Pastor.

La ciclovía elevada.

Calle Libertad.

Sectores cercanos a Plaza España.

Cada uno de estos espacios aporta una identidad diferente a la ciudad y permitirá que millones de espectadores puedan descubrir algunos de los rincones más representativos de Córdoba cuando la película llegue a Netflix.