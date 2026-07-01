En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Benjamín Vicuña
ESTRENOS

Netflix: Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos sorprenden con una nueva película argentina

Esta nueva película argentina en Netflix ya comenzó a generar expectativa con Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos como protagonistas.

Banner Seguinos en google DESK
Netflix: Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos sorprenden con una nueva película argentina. (Foto: Archivo)

Netflix: Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos sorprenden con una nueva película argentina. (Foto: Archivo)

Una nueva película en Netflix ya empezó a dar que hablar incluso antes de su estreno. Durante los últimos días, la ciudad de Córdoba se convirtió en el escenario de una importante producción audiovisual que reunió a Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos y el director Marcos Carnevale, quienes llegaron a la capital provincial para filmar "Estúpidamente tuyo".

Leé también Qué ver en Netflix: la serie turca que sigue siendo una de las más vistas y es ideal para maratonear
Qué ver en Netflix: la serie turca que sigue siendo una de las más vistas y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La presencia del equipo despertó la curiosidad de vecinos y turistas, que pudieron observar el despliegue técnico en algunos de los espacios más representativos de la ciudad. El rodaje no solo generó expectativa por la historia que contará la película, sino también por el impacto que representa para la industria audiovisual cordobesa y para la economía creativa local.

Llega a Netflix "Estúpidamente tuyo", su nueva película

Durante varios días, distintos sectores de Córdoba Capital modificaron su rutina para recibir a una producción de gran magnitud. Calles, espacios públicos y edificios emblemáticos fueron adaptados para transformarse en escenarios cinematográficos.

La película Estúpidamente tuyo eligió a la ciudad por la diversidad de sus paisajes urbanos, la combinación entre arquitectura histórica y espacios modernos, además del respaldo logístico que ofrecen las autoridades locales para este tipo de proyectos.

El movimiento de camiones, equipos de iluminación, cámaras y personal técnico llamó rápidamente la atención de quienes circulaban por la zona. Las imágenes comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde muchos vecinos compartieron fotografías y videos del rodaje.

Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos revelaron los detalles

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue el mensaje compartido por Benjamín Vicuña tras finalizar una de las jornadas de grabación.

El actor chileno agradeció especialmente el acompañamiento recibido por parte de quienes participaron de la producción y de las instituciones locales que colaboraron para que todo pudiera desarrollarse con normalidad.

"Estuvo espectacular. El recurso más importante es el equipo humano que nos recibió increíble. Nos ayudaron para poder filmar nuestra película que habla sobre el amor. No les puedo spoilear mucho", destacó Vicuña en un video que publicó la cuenta del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU).

A su vez, agregó: "Nos ayudamos los unos a los otros para hacer cine que tanto cuesta en estos tiempos. Ustedes lo saben porque hacen arte. Apoyen el arte. Una mano lava la otra y vamos que se puede".

Marcos Carnevale encabezó el proyecto

Junto a Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos también estuvo presente Marcos Carnevale (Corazón de León, Inseparables, Granizo), responsable de la dirección de la película.

El reconocido realizador volvió a apostar por una historia centrada en los vínculos humanos, aunque hasta el momento la producción mantiene bajo reserva gran parte de la trama para evitar adelantar detalles que puedan afectar la sorpresa del estreno.

Durante el rodaje también participaron representantes de Netflix y parte del equipo de producción encargado de coordinar cada una de las escenas desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

Los lugares elegidos para la filmación de la película

La elección de las locaciones respondió a una estrategia destinada a mostrar distintos perfiles de Córdoba.

Uno de los espacios más importantes fue el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU), ubicado en Plaza España. Allí se registraron algunas de las escenas principales y también se realizó parte del encuentro entre las autoridades municipales y los integrantes del elenco.

Además, la producción filmó en otros lugares emblemáticos como:

  • Paseo del Buen Pastor.
  • La ciclovía elevada.
  • Calle Libertad.
  • Sectores cercanos a Plaza España.

Cada uno de estos espacios aporta una identidad diferente a la ciudad y permitirá que millones de espectadores puedan descubrir algunos de los rincones más representativos de Córdoba cuando la película llegue a Netflix.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Benjamín Vicuña Mónica Antonópulos película
Notas relacionadas
Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es el estreno más visto de 2026
Netflix: Robert De Niro brilla con esta miniserie de 6 capítulos que está entre las más exitosas
Netflix estrenó la película más esperada del año con Millie Bobby Brown y todos la están comentando

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar