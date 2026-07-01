La inesperada propuesta de Danelik y Brian Sarmiento a Santi del Moro tras el escándalo con Cata Gorostidi

"Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir", escribió, haciendo referencia a Ariel Ansaldo, exjugador de una edición anterior del reality. Minutos después, etiquetó al conductor del ciclo y reforzó la propuesta con una frase breve pero contundente: "Santiago del Moro, pensalo".

La iniciativa no tardó en multiplicarse entre los usuarios de las redes, donde comenzaron a aparecer opiniones de todo tipo. Mientras una parte del público consideró que sería una escena ideal para el programa y apoyó la idea de la pareja, otros cuestionaron que ambos vuelvan a ocupar un lugar central en la conversación luego del escándalo desatado por las declaraciones de Catalina Gorostidi.

Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron comentarios como: "Hace rato lo vengo diciendo. Entren los dos a casarse en la Casita del Amor"; "Qué pesado, ya los sacó la gente"; y "Qué lindo sería cerrar la etapa de Gran Hermano demostrando que el amor es amor sin importar el estatus social o la orientación sexual".

Por ahora, la propuesta sigue sin una respuesta oficial. Hasta el momento, Santiago del Moro no se pronunció públicamente sobre el pedido y tampoco hubo confirmaciones por parte de la producción de Gran Hermano acerca de una posible participación especial de la pareja.

Más allá de la falta de definiciones, lo cierto es que la iniciativa cumplió con su cometido: volver a instalar los nombres de Danelik y Brian Sarmiento en la conversación alrededor del reality y despertar la expectativa de quienes siguen de cerca cada novedad vinculada al programa.

Cuáles fueron las provocadoras declaraciones de Cata Gorostidi sobre Danelik y Brian Sarmiento

Lo que hasta hace poco era presentado como uno de los romances más fuertes nacidos en Gran Hermano quedó bajo la lupa tras una inesperada revelación. Luego de confirmar su noviazgo y dar un importante paso al comenzar a convivir fuera del reality, Brian Sarmiento y Danelik volvieron a convertirse en tema de conversación por una confesión de Catalina Gorostidi que no pasó desapercibida.

Mientras ambos disfrutaban de esta nueva etapa de la relación lejos del encierro televisivo, una declaración inesperada reavivó la polémica alrededor del inicio del vínculo. Todo ocurrió durante una emisión de All Access (Streams Telefe), donde Catalina Gorostidi sorprendió al compartir una experiencia personal relacionada con el exfutbolista.

En medio de la charla y ante la atención de los presentes, la médica pediatra lanzó una afirmación que dejó atónitos tanto a los integrantes del programa como a los fanáticos del ciclo. “Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik”, expresó con total naturalidad al sostener su versión de los hechos.

Sin embargo, la ex participante no se quedó únicamente con esa declaración. Instantes después profundizó su relato y reveló más detalles sobre la situación que, según contó, vivió con Brian Sarmiento cuando él ya había abandonado el reality.

“Cuando Brian salió de la casa yo estuve con él, pero me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, boludo. Hoy estoy de mal humor, perdón”, agregó, dejando en claro que no pensaba retractarse de sus dichos.

Las palabras de Catalina Gorostidi generaron un fuerte impacto en el estudio. La reacción fue inmediata: Tucu López y el resto de los panelistas no pudieron ocultar su sorpresa frente a semejante confesión. Incluso, el conductor interrumpió la conversación en varias oportunidades para consultarle si realmente hablaba en serio o si todo formaba parte de una broma, teniendo en cuenta el alcance de sus declaraciones y la repercusión que podrían provocar.