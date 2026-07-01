Ian Lucas se bajó de Por el Mundo en medio de rumores de pelea con Marley: quién ocupará su lugar

"¿Por qué no lo cantaron antes?", indagó Yanina Latorre, y la panelista retrucó: "Porque lo tenía que contar yo acá". "Desconfío. No le chupes las medias a Telefe, le cayó un laburito mejor y abandona el MUNDIAL", lanzó sin filtros la conductora por su parte.

Susana Giménez viajó a Miami para alentar a la Selección: ¿se sum al especial de Marley?

Susana Giménez viajó a Miami para alentar a la Selección Argentina en el próximo partido del Mundial 2026, que se disputará este viernes por los dieciseisavos de final. La conductora también viaja para grabar un especial junto a Marley en Por el mundo mundial (Telefe), que saldrá al aire el viernes 3 de julio. Antes del viaje, en Sálvese quien pueda (América TV), Susana había desmentido que fuera a hacer un programa especial con los papás de Messi, aunque dejó abierta la posibilidad de coincidir con ellos.

Yanina Latorre aportó más precisiones sobre el verdadero plan: contó que Susana iba a ir a la cancha invitada al palco de Celia Messi, con quien tiene una buena relación, con la idea de intentar gestionar una nota con la familia, algo que consideró improbable dado que los Messi no suelen hablar con la prensa durante los Mundiales. Sin embargo, la periodista aclaró que finalmente Celia no viajará: la madre de Lionel Messi permanece en la Argentina junto a Jorge Messi, quien ya está fuera de peligro y recibió el alta tras su internación, aunque no llegó a viajar como se esperaba.