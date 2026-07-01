Operaron al papá de Evelyn Botto y mostró las impactantes imágenes: qué le pasó

Evelyn Botto compartió con sus seguidores de Instagram una situación familiar que la tenía preocupada pero que terminó resultado de manera satisfactoria.
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La actriz Evelyn Botto compartió imágenes de su papá tras ser intervenido quirúrgicamente y explicó qué fue lo que pasó.
Evelyn Botto compartió con sus seguidores de Instagram una situación familiar que la tenía preocupada pero que terminó resultado de manera satisfactoria.
La actriz que trabaja en el ciclo Otro Día Perdido (El Trece) mostró imágenes de su papá quien fue intervenido en las últimas horas y llevó tranquilidad.
La novia de Federico Bal se mostró en el sanatorio acompañando a su papá Fabián, quien fue sometido a un trasplante de cadera y compartió sus sensaciones tras su rápida evolución.
"Estamos bien. Gracias @drdruetto, qué tranquilidad nos has dado", indicó la actriz ya más tranquila por la salud de su padre tras la exitosa operación y agredeciendo al equipo médica que lo atendió.
"Acá está el hombre con su trasplante de cadera izquierda. Estás regio, ya te vi caminar y todo", indicó después en un video que subió a las redes ante las preguntas por la salud de su papá.
Y el hombre comentó con humor: "Estoy más bien de lo que pensaba y el kinesiólogo dijo genial, el viernes que viene estoy corriendo la media maratón".
"Siempre intentando llevar una sonrisa a pesar de todo", agregó Evelyn Botto en otra postal desde sus historias de Instagram cumpliendo con su trabajo pese a la reciente operación de su padre.
Y luego mostró la veloz recuperación que tuvo tras la operación ya a punto de retirarse de la clínica: "Se fue caminando el hombre. Gracias @drdruetto, a vos y a todo tu equipo", describió ya aliviada al ver a su padre óptimo.
Evelyn Botto fue consultada en SQP (América Tv) por la polémica que volvió a involucrar a Barbie Vélez y Fede Bal a años de su escandalosa separación y respondió con una frase que no dejó lugar a dudas.
Cuando le consultaron a Fede Bal si se arrepentía de haber mencionado a su ex en la entrevista con José María Listorti, él fue tajante: “Yo no hablo de esto. Y acabo de dar una nota y no puedo hablar. Se terminó hace 10 años”.
Yanina Latorre, entonces, giró la conversación hacia Evelyn: “¿Vos cómo lo viviste, Evelyn? ¿Te afectó? ¿No te metiste? ¿Te hatearon?”, le consultó con la presencia del actor a su lado.
A lo que la actriz respondió con firmeza y sin vueltas evitando ahondar en polémicas: “Te voy a decir lo mismo que le vengo diciendo todos y es que no voy a hablar del tema”.
La conductora cerró con su propia reflexión: “Bueno, me parece bien e inteligente porque a Barbie y a la madre los lastima y se meten en un berenjenal al pedo”.