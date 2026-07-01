Operaron al papá de Evelyn Botto y mostró las impactantes imágenes: qué le pasó

"Acá está el hombre con su trasplante de cadera izquierda. Estás regio, ya te vi caminar y todo", indicó después en un video que subió a las redes ante las preguntas por la salud de su papá.

Y el hombre comentó con humor: "Estoy más bien de lo que pensaba y el kinesiólogo dijo genial, el viernes que viene estoy corriendo la media maratón".

"Siempre intentando llevar una sonrisa a pesar de todo", agregó Evelyn Botto en otra postal desde sus historias de Instagram cumpliendo con su trabajo pese a la reciente operación de su padre.

Y luego mostró la veloz recuperación que tuvo tras la operación ya a punto de retirarse de la clínica: "Se fue caminando el hombre. Gracias @drdruetto, a vos y a todo tu equipo", describió ya aliviada al ver a su padre óptimo.

La tajante frase de Evelyn Botto ante la polémica separación de Barbie Vélez y Fede Bal

Evelyn Botto fue consultada en SQP (América Tv) por la polémica que volvió a involucrar a Barbie Vélez y Fede Bal a años de su escandalosa separación y respondió con una frase que no dejó lugar a dudas.

Cuando le consultaron a Fede Bal si se arrepentía de haber mencionado a su ex en la entrevista con José María Listorti, él fue tajante: “Yo no hablo de esto. Y acabo de dar una nota y no puedo hablar. Se terminó hace 10 años”.

Yanina Latorre, entonces, giró la conversación hacia Evelyn: “¿Vos cómo lo viviste, Evelyn? ¿Te afectó? ¿No te metiste? ¿Te hatearon?”, le consultó con la presencia del actor a su lado.

A lo que la actriz respondió con firmeza y sin vueltas evitando ahondar en polémicas: “Te voy a decir lo mismo que le vengo diciendo todos y es que no voy a hablar del tema”.

La conductora cerró con su propia reflexión: “Bueno, me parece bien e inteligente porque a Barbie y a la madre los lastima y se meten en un berenjenal al pedo”.