El importante anuncio de Trump sobre Israel y Líbano y su fuerte estallido por la bomba nuclear

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Mientras tanto, Donald Trump - que pese a todo - recibe y habla con los periodistas - se enojó con una pregunta específica: "Le lanzaría una bomba nuclear a Irán". El presidente, ofuscado dijo: "¿Por qué haría semejante estupidez?".

mapa de El Líbano El líbano, un país partido entre la zona de influencia de Hezbollah y la zona neutra de seguridad mantenida por Israel. (Foto: A24.com)

La tregua en la guerra que no es entre dos países

Donald Trump anunció la tregua inicial y tomó por sorpresa a las partes. Habló de un cese del fuego y conversaciones en Washington cuando el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu ni siquiera había analizado esa propuesta.

Ahora, lo vuelve a hacer. Por tres semanas más seguirán las conversaciones con Líbano. Trump hizo algo más en los días previos. Dijo que le prohibió a Israel atacar a los libaneses. Es porque Irán exigió esa situación como una de las condiciones para la "otra tregua", la que el mundo mira día a día: la que involucra a Irán con EE.UU.

Trump: "¿Por qué haría esa estupidez?"

La guerra lleva 8 semanas completas y por lo tanto, a cada día, abre "ventanas" como en un programa de computadoras. Esta, en realidad, la abrieron los periodistas. Trump siempre amenaza: paz o bombardeos, acuerdos o destrucción total. Por eso, los periodistas le preguntaron si en caso de volver a atacar, la hipótesis de lanzar una bomba atómica sobre Irán es real, Trump cambio de cara y respondió: "¿Por qué haría esa estupidez?" Es la primera vez que lo dice. ace 15 días, cuando amenazó con la desaparición de una civilización, fuentes del gobierno de EE.UU. dijeron que una bomba nuclear no estaba en los planes.

Aunque siempre, las razones que da Trump son más utilitarias que humanitarias. “No la necesitamos. ¿Por qué la necesitaría? ¿Por qué alguien haría una pregunta tan estúpida? El ejército estadounidense ya había golpeado a Irán con fuerza utilizando medios convencionales".

El presidente insistió en esa línea: usar una bomba atómica no solo era innecesario, sino injustificado en el contexto actual del conflicto. La posibilidad de eliminar en un segundo a decenas de miles de personas no está contemplada, pero por una razón del momento, no por la enseñanza de Hiroshima y Nagasaki a la condición humana. Aunque, luego, reflexionó más y dijo: “Un arma nuclear nunca debería ser usada por nadie”.

Mientras tanto, insiste en que controla el estrecho de Ormuz. Aunque el paso no está totalmente abierto e Irán mantiene su autonomía. Así llega al inicio de la novena semana la guerra en Medio Oriente.