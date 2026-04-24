El importante anuncio de Trump sobre Israel y Líbano y su fuerte estallido por la bomba nuclear

En la diplomacia, las palabras tienen un valor especial y se eligen cuidadosamente. Pero en la Casa Blanca, eso no rige. Donald Trump anunció, otra vez antes que nadie, que la "tregua" entre Israel y Líbano se prorroga por otras tres semanas.
El presidente de EE.UU. adelantó que el impasse entre ambos países continuará, al menos, por otras tres semanas. Sin embargo, Israel sigue atacando a Hezbollah en territorio libanés.
El presidente Trump anunció tres semanas más para la tregua entre Israel y El líbano (Foto: Reuters)
En la diplomacia, las palabras tienen un valor especial y se eligen cuidadosamente. Pero en la Casa Blanca, eso no rige. Donald Trump anunció, otra vez antes que nadie, que la "tregua" entre Israel y Líbano se prorroga por otras tres semanas.
Pero es un cese del fuego muy extraño. Los dos países no están en guerra. Israel ataca posiciones de Hezbollah que actúa desde Líbano, pero no responde al gobierno de Damasco. La organización terrorista, por ese mismo principio, dice que la "tregua" no la comprende y también mantiene su estado beligerante con Israel.
Este jueves, las delegaciones de los dos países estuvieron en la segunda ronda de negociaciones, coordinada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En medio de esa situación, en que se supone que negocian para obtener una paz duradera, Israel volvió a atacar posiciones de Hezbollah en el país con el que dialoga por un cese del fuego.
Como se ha señalado muchas veces, la situación lo tiene casi como un convidado de piedra al gobierno del presidente Joseph Aoun del Líbano. Las autoridades no pueden hacer respetar su "poder" en todo el país. Y si Israel logra quitar del camino a Hezbollah (y de su territorio) le hará un favor. Por eso, pese a que los ataques no cesan, está sentado en Washington para negociar.
Mientras tanto, Donald Trump - que pese a todo - recibe y habla con los periodistas - se enojó con una pregunta específica: "Le lanzaría una bomba nuclear a Irán". El presidente, ofuscado dijo: "¿Por qué haría semejante estupidez?".
Donald Trump anunció la tregua inicial y tomó por sorpresa a las partes. Habló de un cese del fuego y conversaciones en Washington cuando el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu ni siquiera había analizado esa propuesta.
Ahora, lo vuelve a hacer. Por tres semanas más seguirán las conversaciones con Líbano. Trump hizo algo más en los días previos. Dijo que le prohibió a Israel atacar a los libaneses. Es porque Irán exigió esa situación como una de las condiciones para la "otra tregua", la que el mundo mira día a día: la que involucra a Irán con EE.UU.
La guerra lleva 8 semanas completas y por lo tanto, a cada día, abre "ventanas" como en un programa de computadoras. Esta, en realidad, la abrieron los periodistas. Trump siempre amenaza: paz o bombardeos, acuerdos o destrucción total. Por eso, los periodistas le preguntaron si en caso de volver a atacar, la hipótesis de lanzar una bomba atómica sobre Irán es real, Trump cambio de cara y respondió: "¿Por qué haría esa estupidez?" Es la primera vez que lo dice. ace 15 días, cuando amenazó con la desaparición de una civilización, fuentes del gobierno de EE.UU. dijeron que una bomba nuclear no estaba en los planes.
Aunque siempre, las razones que da Trump son más utilitarias que humanitarias. “No la necesitamos. ¿Por qué la necesitaría? ¿Por qué alguien haría una pregunta tan estúpida? El ejército estadounidense ya había golpeado a Irán con fuerza utilizando medios convencionales".
El presidente insistió en esa línea: usar una bomba atómica no solo era innecesario, sino injustificado en el contexto actual del conflicto. La posibilidad de eliminar en un segundo a decenas de miles de personas no está contemplada, pero por una razón del momento, no por la enseñanza de Hiroshima y Nagasaki a la condición humana. Aunque, luego, reflexionó más y dijo: “Un arma nuclear nunca debería ser usada por nadie”.
Mientras tanto, insiste en que controla el estrecho de Ormuz. Aunque el paso no está totalmente abierto e Irán mantiene su autonomía. Así llega al inicio de la novena semana la guerra en Medio Oriente.