Vacaciones, discusión y desaparición: buscan intensamente a una mujer y detienen a su pareja

Las tareas de rastrillaje en la zona

Este lunes, la Policía intensificó los rastrillajes con más de 80 agentes en la zona costera. Durante la búsqueda, encontraron prendas de vestir pertenecientes a la mujer en la playa, cerca del sitio donde acampaban. Fuentes judiciales indicaron que en ellas se encontró también rastros de sangre. El sector del Parque Miguel Lillo donde se instaló la pareja está rodeado de bosque y se ubica sobre un terreno rocoso elevado frente al mar.

La investigación está a cargo del fiscal Walter Pierrestegui. Según la descripción aportada por sus familiares, Débora mide alrededor de 1,70 metros, es de contextura delgada, lleva rastas de colores en el cabello y vestía ropa deportiva al momento de desaparecer.

Mientras continúan los operativos, el hombre detenido —su pareja desde hace más de dos años— será indagado en las próximas horas. La familia de Débora mantiene la búsqueda activa en redes sociales y pide colaboración para encontrarla.