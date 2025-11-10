En vivo Radio La Red
Vacaciones, discusión y desaparición: buscan intensamente a una mujer y detienen a su pareja

Débora Bulacio, de 38 años, fue vista por última vez el sábado en el Parque Miguel Lillo, donde acampaba junto a su pareja. Testigos escucharon una fuerte discusión antes de que el hombre se retirara solo del lugar.

Débora Bulacio desapareció el último sábado en Necochea. (Foto: redes).
Su familia denunció la desaparición durante el fin de semana, y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a la Policía local, Defensa Civil y personal de rescate en la zona de los campings y la playa bonaerense.

La pareja había llegado días atrás provenientes de Barker, una localidad bonaerense entre Necochea y Tandil, con la intención de pasar unas vacaciones de mochileros frente al mar. Según relataron allegados, la idea era descansar unos días en la Costa Atlántica, pero algo interrumpió los planes. Medios locales informaron que el sábado por la noche varios testigos escucharon una fuerte discusión dentro del camping. A la mañana siguiente, cerca de las 8.30, vieron al hombre retirarse solo del lugar.

Los familiares de Débora contaron que perdieron todo contacto con ella desde el sábado y que no respondió llamadas ni mensajes. “El sábado es lo último que sabemos de ella”, expresaron.

Las tareas de rastrillaje en la zona

Este lunes, la Policía intensificó los rastrillajes con más de 80 agentes en la zona costera. Durante la búsqueda, encontraron prendas de vestir pertenecientes a la mujer en la playa, cerca del sitio donde acampaban. Fuentes judiciales indicaron que en ellas se encontró también rastros de sangre. El sector del Parque Miguel Lillo donde se instaló la pareja está rodeado de bosque y se ubica sobre un terreno rocoso elevado frente al mar.

La investigación está a cargo del fiscal Walter Pierrestegui. Según la descripción aportada por sus familiares, Débora mide alrededor de 1,70 metros, es de contextura delgada, lleva rastas de colores en el cabello y vestía ropa deportiva al momento de desaparecer.

Mientras continúan los operativos, el hombre detenido —su pareja desde hace más de dos años— será indagado en las próximas horas. La familia de Débora mantiene la búsqueda activa en redes sociales y pide colaboración para encontrarla.

