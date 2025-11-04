En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Murió
VIDEO

Dolor en el fútbol: un entrenador falleció durante un partido y los jugadores se enteraron minutos más tarde

Mladen Zizovic, de 44 años, sufrió un infarto en pleno partido y perdió la vida. Los jugadores se enteraron de su muerte minutos después de que el árbitro decidiera reanudar el encuentro.

El fútbol europeo se vio sacudido este fin de semana por una tragedia inesperada. Mladen Zizovic, entrenador bosnio de 44 años, falleció en pleno partido de la Superliga de Serbia entre Radniki 1923 y Mladost, tras desplomarse en el minuto 22 de juego. El episodio generó escenas de angustia y desconcierto tanto en los jugadores como en el público presente.

El entrenador colapsó en el campo mientras dirigía a su equipo, lo que obligó a una rápida intervención del cuerpo médico. Fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, pero pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, su vida no pudo ser salvada. Apenas 20 minutos después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento.

Qué pasó con el partido tras la emergencia

En un primer momento, el árbitro decidió reanudar el encuentro mientras el entrenador recibía atención médica. Sin embargo, una vez confirmada la muerte de Zizovic, el partido fue suspendido. Los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos no pudieron contener las lágrimas al conocer la noticia, y las imágenes que circularon en redes sociales reflejaron la magnitud del impacto emocional en el estadio.

De qué murió Mladen Zizovic

Según reportaron medios serbios, el técnico había manifestado sentirse mal horas antes del partido. Durante el almuerzo, se quejó de náuseas y dolores estomacales, atribuyendo el malestar al pescado que había consumido. Sin embargo, el cuadro correspondía a un infarto grave.

“Durante el almuerzo se quejó de malestar, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito”, informaron fuentes locales. Zizovic sufrió un paro cardíaco en el estadio, y los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

El entrenador había asumido la conducción del Radniki 1923 apenas diez días antes, en reemplazo de Aleksandar Lukovic. El duelo ante Mladost era su tercer partido al frente del equipo. Zizovic deja tres hijos y una carrera marcada por el respeto de sus dirigidos y colegas.

Qué dijeron los clubes tras su fallecimiento

Tras confirmarse la triste noticia, el Radniki 1923 emitió un comunicado oficial en sus redes sociales: “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche. Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino también a un buen hombre, amigo y deportista que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.

La Asociación de Fútbol de Serbia también expresó su pesar: “Recibimos con profunda tristeza la noticia de la muerte de Mladen Zizovic. Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, al FK Radniki 1923 y a todos los que compartieron su amor por el fútbol”.

A los mensajes de dolor se sumaron el Partizan Belgrado y el Crvena Zvezda (Estrella Roja de Belgrado), dos de los clubes más importantes del país, quienes expresaron su solidaridad con la familia del técnico.

Un legado que trasciende fronteras

Zizovic, exfutbolista internacional bosnio, fue reconocido por su compromiso y su carácter afable. En su país y en Serbia, su fallecimiento generó una ola de condolencias y homenajes. Su nombre quedará asociado no solo al fútbol, sino también al recuerdo de un hombre querido por colegas y jugadores, cuya pasión por el deporte marcó su vida hasta el último día.

