Dolor en el fútbol: un entrenador falleció durante un partido y los jugadores se enteraron minutos más tarde

“Durante el almuerzo se quejó de malestar, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito”, informaron fuentes locales. Zizovic sufrió un paro cardíaco en el estadio, y los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

El entrenador había asumido la conducción del Radniki 1923 apenas diez días antes, en reemplazo de Aleksandar Lukovic. El duelo ante Mladost era su tercer partido al frente del equipo. Zizovic deja tres hijos y una carrera marcada por el respeto de sus dirigidos y colegas.

Qué dijeron los clubes tras su fallecimiento

Tras confirmarse la triste noticia, el Radniki 1923 emitió un comunicado oficial en sus redes sociales: “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche. Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino también a un buen hombre, amigo y deportista que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.

La Asociación de Fútbol de Serbia también expresó su pesar: “Recibimos con profunda tristeza la noticia de la muerte de Mladen Zizovic. Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, al FK Radniki 1923 y a todos los que compartieron su amor por el fútbol”.

A los mensajes de dolor se sumaron el Partizan Belgrado y el Crvena Zvezda (Estrella Roja de Belgrado), dos de los clubes más importantes del país, quienes expresaron su solidaridad con la familia del técnico.

Un legado que trasciende fronteras

Zizovic, exfutbolista internacional bosnio, fue reconocido por su compromiso y su carácter afable. En su país y en Serbia, su fallecimiento generó una ola de condolencias y homenajes. Su nombre quedará asociado no solo al fútbol, sino también al recuerdo de un hombre querido por colegas y jugadores, cuya pasión por el deporte marcó su vida hasta el último día.