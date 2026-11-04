Participó en el caso Loan, recibió una distinción y ahora se jubiló: la historia de perra Kala

La noticia tuvo un desenlace especial: el fiscal Pablo Paz decidió adoptarla junto a su familia para garantizarle un hogar y una jubilación rodeada de afecto. Así, la perra detective que durante años trabajó para encontrar respuestas en investigaciones judiciales ahora tendrá una rutina mucho más sencilla.

Kala, la perra detective de la Policía de Salta que construyó una destacada trayectoria

Kala es una labradora que fue preparada específicamente para desempeñarse en tareas de odorología y detección narcótica. Desde sus primeros meses de vida recibió entrenamiento especializado para desarrollar las capacidades olfativas necesarias en procedimientos policiales.

Su lugar de trabajo fue durante años la base de la División Investigativa Canina de la Policía de Salta. Allí permanecía bajo supervisión profesional, con controles veterinarios y una alimentación especialmente organizada para garantizar su bienestar y mantener las condiciones físicas que requería su actividad.

Su desempeño no se limitaba a ejercicios de entrenamiento. Kala participó de procedimientos reales, intervenciones judiciales y operativos en los que su capacidad de detección resultó fundamental para los equipos que trabajaban en el terreno.

Su legajo policial refleja una trayectoria que trascendió las fronteras de Salta, con participaciones en investigaciones que tuvieron repercusión en distintos puntos de la Argentina.

Para quienes compartieron con ella las jornadas de trabajo, su personalidad también fue una característica distintiva. A pesar de la exigencia de su preparación, siempre se destacó por ser una perra tranquila, concentrada y con una gran capacidad para responder a las indicaciones de su guía.

Esa combinación de temperamento y entrenamiento fue una de las claves para que pudiera desempeñarse durante tantos años en una especialidad que demanda disciplina, constancia y una relación de confianza entre el animal y su adiestrador.

El caso Loan, uno de los operativos más importantes en los que participó Kala

Entre las intervenciones más significativas de su carrera aparece su participación en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de Corrientes cuyo caso conmocionó al país.

Kala viajó a territorio correntino para colaborar con los equipos judiciales y policiales que desarrollaban tareas de búsqueda y rastrillaje. Su preparación en detección olfativa la convirtió en una integrante importante del dispositivo desplegado para intentar encontrar información que permitiera avanzar en la investigación.

El procedimiento representó uno de los desafíos más relevantes de su trayectoria. No se trataba de una práctica de entrenamiento ni de una intervención rutinaria: era una investigación de enorme trascendencia pública, con múltiples equipos trabajando para reconstruir lo sucedido.

El trabajo realizado durante el operativo tuvo un reconocimiento institucional por parte del Gobierno de Corrientes, que distinguió a Kala por su participación.

La intervención en el caso Loan fue uno de los momentos que permitieron dimensionar el alcance de su preparación y la importancia de las divisiones caninas dentro de las investigaciones judiciales.

Sin embargo, su actividad no terminó allí. A lo largo de sus ocho años de servicio, también intervino en diferentes procedimientos y pericias en otras jurisdicciones del país, donde su rendimiento fue valorado por los profesionales que trabajaron junto a ella.

Su experiencia demuestra cómo los perros entrenados pueden convertirse en colaboradores fundamentales de las fuerzas de seguridad, especialmente en aquellas tareas donde el olfato representa una herramienta de investigación difícil de reemplazar.

La capacitación de Interpol en la que Kala recibió elogios internacionales

Otro de los capítulos destacados de su carrera estuvo relacionado con una capacitación de Interpol, en la que participó junto al equipo especializado del que formaba parte.

La experiencia permitió mostrar el trabajo desarrollado por los investigadores caninos de Salta ante profesionales de otros ámbitos y nacionalidades. Según recordó su adiestrador, el desempeño de Kala llamó especialmente la atención de quienes participaron de la actividad.

Víctor Parrón contó que los integrantes de Interpol quedaron sorprendidos por sus capacidades y por los resultados que podía alcanzar durante los ejercicios y demostraciones.

"Quedaron maravillados con Kala y su rendimiento", recordó el adiestrador al referirse a aquella experiencia.

En ese proceso también tuvo una participación importante el veterinario salteño Mario Rosillo, especialista en odorología y residente en Corrientes, quien impulsó la implementación de este sistema de trabajo.

La capacitación representó una oportunidad para mostrar el desarrollo de la especialidad y el nivel de preparación que había alcanzado el equipo.

Las ovaciones y los elogios recibidos durante aquella experiencia fueron otro reconocimiento para Kala, que había conseguido destacarse más allá de los procedimientos habituales de la Policía de Salta.

Su trayectoria también contribuyó a fortalecer los vínculos institucionales entre distintos organismos y espacios académicos, especialmente en cuestiones relacionadas con la veterinaria y el entrenamiento de perros destinados a tareas investigativas.

Víctor Parrón, el adiestrador que acompañó a Kala desde que era cachorra

Detrás de cada perro que cumple funciones policiales existe un proceso de formación que requiere tiempo, dedicación y un vínculo de confianza. En el caso de Kala, esa tarea estuvo a cargo de Víctor Parrón, quien la acompañó desde sus primeros pasos en el entrenamiento.

Durante la despedida, el hombre no pudo ocultar la emoción que le provocaba el final de aquella etapa compartida. Después de tantos años de procedimientos, viajes y jornadas de trabajo, separar la actividad profesional de la relación afectiva construida con el animal no resultó sencillo.

"En realidad ella me entrenaba a mí", expresó Parrón, al recordar los años que compartieron.

El adiestrador explicó que trabajar con perros implica mucho más que enseñarles a responder a determinadas órdenes. Se trata de construir una relación en la que el respeto, el cuidado y el cariño son indispensables.

"Hay que amarlos mucho. Tienen una vida corta. Kala me acompañó siempre, y siempre fue una perra tranquila, enfocada", señaló.

También compartió una reflexión sobre las enseñanzas que recibió durante el tiempo que estuvo junto a ella. Para Parrón, los perros tienen una manera particular de relacionarse con el mundo y de atravesar cada jornada.

"Ellos viven el hoy. La perra es la que nos adiestra a nosotros. Nos enseñan a vivir el día y también a perdonar. Son fieles de verdad", sostuvo.

Sus palabras reflejaron una dimensión del trabajo policial que muchas veces queda fuera de los informes oficiales: el lazo emocional que se construye entre los animales y las personas responsables de entrenarlos y acompañarlos.

En ese sentido, la jubilación de Kala también significó el cierre de una sociedad profesional que había comenzado cuando todavía era una cachorra y que se extendió durante ocho años de servicio.

La jubilación de Kala: el fiscal Pablo Paz decidió adoptarla

Una vez finalizada su actividad policial, comenzó la búsqueda de una familia que pudiera recibirla y ofrecerle los cuidados necesarios durante esta nueva etapa.

La decisión no era menor. Kala había pasado buena parte de su vida dentro de una estructura de trabajo específica, con rutinas establecidas, atención veterinaria y personas que conocían sus necesidades.

Por eso, encontrar un hogar responsable era una parte fundamental del proceso de jubilación.

Finalmente, el fiscal Pablo Paz decidió dar un paso al frente y adoptarla junto a su esposa. El funcionario ya conocía la trayectoria de la labradora y tenía referencias directas de su desempeño durante los procedimientos judiciales.

"El amor que tenemos en mi familia por los animales hizo que tomáramos esta decisión. Faltaban adoptantes y con mi esposa dijimos: la adoptamos nosotros", contó.

Paz explicó que conocía el extenso historial de intervenciones de Kala y que consideraba que había llegado el momento de ofrecerle una vida sin las exigencias que había tenido durante su carrera.

"Es hora de que descanse. Ya trabajó demasiado", expresó.

La nueva integrante de la familia también tendrá compañía: convivirá con otra perra que ya forma parte del hogar. De esa manera, su adaptación podrá desarrollarse en un ambiente familiar y con la presencia de otros animales.

La decisión fue especialmente valorada por Parrón, quien recibió una promesa que le permitió atravesar la despedida con mayor tranquilidad.

Según relató, el fiscal le aseguró que podría seguir visitándola y mantener el contacto cotidiano.

"Me dijo que voy a poder verla todos los días, que no me preocupe", contó el adiestrador.

De esta manera, el vínculo que construyeron durante tantos años no tendrá que desaparecer con el retiro de la actividad policial.

La vida de Kala después de dejar el chaleco policial

Aunque ahora comienza una etapa mucho más tranquila, hay algo de Kala que permanece exactamente igual: sus costumbres y sus preferencias.

A sus 10 años conserva algunos comportamientos de cuando era cachorra. Uno de ellos está relacionado con su juguete favorito: una pelota de tenis que suele llevar en la boca cuando está relajada.

Ese pequeño detalle permite imaginar cómo será su nueva rutina. Ya no tendrá que participar en operativos, viajar para colaborar con investigaciones ni responder a las exigencias de los procedimientos judiciales.

Su tiempo estará dedicado al descanso, los paseos y la convivencia con su nueva familia.

La pelota seguirá siendo parte de sus días, aunque ahora tendrá un significado diferente. Será un elemento de juego y entretenimiento, lejos de cualquier actividad vinculada con el entrenamiento profesional.

La historia de Kala también deja en evidencia la importancia de garantizar condiciones adecuadas para los perros que cumplen funciones dentro de las fuerzas de seguridad. Su retiro abre una etapa en la que el bienestar del animal debe ocupar el lugar central.

Durante años, su trabajo estuvo relacionado con investigaciones y procedimientos en los que colaboró con equipos humanos. Ahora, quienes la acompañaron buscan devolverle parte de todo ese compromiso a través de los cuidados que necesita en esta etapa de su vida.

El reconocimiento a una perra policía que tuvo su propio legajo

La despedida de Kala tuvo un significado especial para la Policía de Salta porque su historia permitió poner en primer plano el papel que cumplen los animales dentro de las investigaciones.

Parrón resumió esa relación con una definición que refleja la particularidad de su trayectoria: "Es un ser sintiente no humano, pero también es una policía. Tiene su legajo y cumplió funciones reales".

La frase resume una carrera que no estuvo limitada a demostraciones o ejercicios de adiestramiento. Kala participó de intervenciones concretas, trabajó junto a equipos judiciales y formó parte de investigaciones que exigieron preparación y compromiso.

Su participación en el caso Loan, el reconocimiento del Gobierno de Corrientes y los elogios recibidos durante la capacitación de Interpol forman parte de un recorrido que trascendió el ámbito provincial.

También quedó como antecedente su aporte al desarrollo de los vínculos entre la Policía de Salta y la Universidad Católica en cuestiones veterinarias y de entrenamiento canino.

Después de ocho años de servicio activo y una carrera marcada por investigaciones de relevancia, Kala finalmente podrá disfrutar de aquello que durante mucho tiempo tuvo que dejar en segundo plano: descansar y jugar.

Ya no llevará el chaleco policial ni tendrá que responder a las exigencias de un operativo. Su próxima misión será mucho más sencilla: adaptarse a su nuevo hogar, disfrutar de su familia y seguir persiguiendo su pelota de tenis.

Para la Policía de Salta se despide una integrante de la División Investigativa Canina. Para Víctor Parrón, termina una etapa compartida con una compañera inseparable. Y para la familia del fiscal Pablo Paz comienza una convivencia con una perra que tiene una historia extraordinaria detrás.

Kala deja de ser una detective policial, pero se lleva el reconocimiento de quienes trabajaron con ella y el cariño de quienes saben que su servicio fue mucho más que una tarea: fue una vida dedicada a ayudar.