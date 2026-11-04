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Milei viajó a España para la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox

El presidente partió este martes a las 23 desde Aeroparque para participar de la Cumbre Iberoamericana en Madrid. Su única actividad oficial por fuera del encuentro será una reunión con Santiago Abascal. Regresará el viernes por la mañana.

Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox. (Foto: archivo)

Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei viajó este martes por la noche a España para participar de la Cumbre Iberoamericana que se realizará en Madrid. Durante su estadía, no tiene previsto mantener reuniones bilaterales con otros jefes de Estado ni encuentros con el rey Felipe VI. Su única actividad oficial por fuera del evento será una reunión con Santiago Abascal, líder del partido Vox y uno de los principales referentes de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez.

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Milei viaja a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica. (Foto: archivo)

El mandatario partió a las 23 desde Aeroparque junto a una comitiva reducida, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La única actividad oficial de Javier Milei por fuera del evento será una reunión con Santiago Abascal, líder del partido Vox. (Foto: archivo)

La única actividad oficial de Javier Milei por fuera del evento será una reunión con Santiago Abascal, líder del partido Vox. (Foto: archivo)

El vuelo realizará una escala técnica a las 8.30 del miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. Allí serán recibidos por el cónsul argentino, Luis María Sobrón. Luego, Milei continuará viaje hacia Madrid, donde tiene previsto aterrizar a las 13, hora argentina.

La cumbre se desarrollará entre el miércoles y el jueves. El encuentro con Abascal está programado para el miércoles a las 18.30, pocas horas después de la llegada del presidente a la capital española.

La reunión también se inscribe en el respaldo público de Milei a los sectores opositores al gobierno de Sánchez. Durante una visita anterior, el mandatario argentino se había encontrado con Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular.

Sin reuniones bilaterales con otros mandatarios

Pese a la presencia de representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, Milei no tiene agendados encuentros adicionales con otros presidentes.

Tampoco participará de las reuniones bilaterales que el rey Felipe VI mantendrá con distintos mandatarios latinoamericanos, según confirmó la Casa Real.

Entre los invitados a esos encuentros figuran José Antonio Kast, de Chile; Nasry Asfura, de Honduras; César Bernardo Arévalo de León, de Guatemala; Laura Fernández Delgado, de Costa Rica; Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia. También está prevista una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Milei tampoco participará de las reuniones bilaterales que el rey Felipe VI mantendrá con distintos mandatarios latinoamericanos. (Foto: archivo)

Milei tampoco participará de las reuniones bilaterales que el rey Felipe VI mantendrá con distintos mandatarios latinoamericanos. (Foto: archivo)

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar el jueves a las 5, en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Cuándo regresa Javier Milei a la Argentina

Milei y su comitiva emprenderán el regreso el jueves a las 17. El vuelo tendrá una nueva escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria y está previsto que aterrice en la Argentina el viernes a las 7.30.

A su regreso, el mandatario se concentrará en los preparativos finales para la visita del papa León XIV al país.

En pocas palabras

  • Milei viaja a España: El presidente Javier Milei partió a Madrid para la Cumbre Iberoamericana.
  • Reunión clave: Su agenda incluye un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox.
  • Sin bilaterales: No se programaron reuniones con otros jefes de Estado ni con el rey Felipe VI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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