Amenazó de muerte a Javier Milei, a su hermana Karina y a un intendente: allanaron su casa y quedó detenido

Entre los mensajes atribuidos al sospechoso, uno de los más graves estaba dirigido al presidente y a su hermana: "A los hermanos Milei hay que fusilarlos", decía una de las publicaciones incorporadas a la causa. En otro mensaje, el usuario advertía: "Esto va a terminar mal y con muertos muchos".

Los investigadores también identificaron otras expresiones hostiles que hacían referencia a un eventual uso de armas de fuego contra figuras públicas y autoridades de Lomas de Zamora.

Además, algunas publicaciones incluían alusiones intimidatorias contra la hija menor de edad del intendente Federico Otermín. La Justicia busca determinar el alcance de los mensajes, su autoría y si existió alguna conducta adicional vinculada con las amenazas.

Encontraron un libro de Hitler y dispositivos electrónicos

Después de identificar al presunto responsable, la Policía Federal solicitó una orden judicial para inspeccionar su vivienda. El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron distintos elementos considerados relevantes para la investigación:

Tres teléfonos celulares.

Una computadora de escritorio.

Una notebook.

Un disco rígido.

Un ejemplar de Mi lucha, de Adolf Hitler.

Los dispositivos electrónicos serán analizados para buscar información relacionada con las publicaciones investigadas y establecer su posible vinculación con el sospechoso.

La Policía Federal identificó a un hombre de 58 años. (Foto: Policía)

El hallazgo del libro también fue incorporado a la información del procedimiento, aunque su tenencia, por sí sola, no constituye una prueba de participación en actividades delictivas. El hombre fue notificado durante el operativo y quedó vinculado a la investigación judicial. La información difundida no indica que haya sido detenido.

La colaboración del FBI para identificar al sospechoso

Uno de los aspectos destacados del caso fue la participación del agregado jurídico del FBI en Argentina, que colaboró con las autoridades locales durante las tareas de investigación. El trabajo estuvo a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, cuyos agentes realizaron análisis de fuentes abiertas y verificaciones de registros digitales.

A partir de esas tareas, lograron identificar a un ciudadano argentino de 58 años y establecer que residía en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La investigación se desarrolla bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.

Por su parte, la causa quedó en manos del Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Felipe Di Lello. Los próximos pasos estarán centrados en el análisis del material secuestrado y en la reconstrucción de la actividad digital atribuida al investigado.

Durante el operativo secuestraron celulares, computadoras y un ejemplar de Mi lucha, de Adolf Hitler. (Foto: Policía)

El antecedente de las amenazas contra Milei en Mendoza

El episodio de Lomas de Zamora se suma a otra investigación reciente por amenazas contra el presidente Javier Milei. En enero de 2026, la Policía Federal detuvo a dos hombres en Mendoza, acusados de difundir amenazas de muerte contra el mandatario y mensajes antisemitas en redes sociales.

Los sospechosos tenían 37 y 43 años y residían en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz. La investigación comenzó después de que las autoridades detectaran publicaciones intimidatorias y expresiones antisemitas difundidas desde distintos perfiles digitales. Durante los allanamientos realizados en aquella oportunidad, los efectivos secuestraron armas, municiones y objetos relacionados con simbología nazi.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia Federal de Mendoza. A diferencia de aquel procedimiento, en el caso de Lomas de Zamora no se informó sobre el secuestro de armas ni sobre una detención.