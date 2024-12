Paula Bernini reveló el dato más estremecedor que nadie sabía: "Loan no fue..."

"Ellos no tuvieron una formación como la nuestra, ni siquiera pudieron ir a la escuela. No se les puede exigir la misma carga emocional que se esperaría de personas con otro tipo de educación o entorno", explicó Bernini. La periodista remarcó que el contexto social y cultural del pueblo donde ocurrió la desaparición juega un papel clave en las reacciones de los familiares.

Bernini también subrayó que 9 de Julio es “el interior del interior” y que durante su cobertura pudo constatar el profundo sufrimiento de los padres y familiares de Loan. "Vi a todos los integrantes de la familia completamente destrozados por la situación", enfatizó, desmintiendo la percepción de indiferencia.

En su relato, la periodista detalló momentos de intenso dolor que presenció de primera mano: “Los llantos, los gritos, no solo de la madre, sino también del padre y los hermanitos”. Afirmó que las escenas fueron desgarradoras: “A la madre la he visto agarrándose de una bacha porque no podía mantenerse de pie. Y eso no me lo contó nadie”, reveló con firmeza.

En una entrevista reciente, Carmen Barbieri le preguntó a Bernini si cree posible que Loan aún esté con vida. La respuesta de la periodista fue clara y esperanzadora: “Yo no pierdo las esperanzas, realmente. Hace menos de un mes he declarado frente a la jueza Pozzer Penzo, y sé que se está trabajando en el caso”. Sus palabras reflejan una postura de optimismo cauteloso, sustentada en su conocimiento directo de las investigaciones en curso.

Este comentario de Bernini aporta una luz de esperanza en un caso que ha estado plagado de incertidumbre, pistas falsas y especulaciones. La posibilidad de que Loan pueda ser encontrado con vida sigue siendo un faro de consuelo para una comunidad devastada por la tragedia.

Sobre las circunstancias específicas de la desaparición, Paula Bernini ofreció su propia hipótesis basada en la información y evidencias disponibles. Al referirse a El Algarrobal, el lugar cercano a la casa de la abuela donde Loan fue visto por última vez, la periodista afirmó con convicción: “Estoy convencida de que no fue oculto por alguien en el lugar. No hay tierra removida ni indicios que apunten a eso”.

Esta declaración descarta una de las teorías que sugería que el menor podría haber sido enterrado en la zona. Bernini insistió en que las pruebas en el terreno no sustentan esa posibilidad. “Para mí, se lo llevaron del lugar. Ahora, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? Es muy difícil de saber”, añadió, reflejando la complejidad y el misterio que aún rodea el caso.

Su hipótesis refuerza la idea de que Loan Peña fue víctima de un posible secuestro, una línea de investigación que ha cobrado fuerza con el tiempo y que sigue siendo uno de los mayores temores de la comunidad de 9 de Julio y de todo el país.