Un trío entre policías desató un escándalo en los pasillos de un hotel alojamiento

La increíble situación que vivió unos de los efectivos policiales

Durante el procedimiento, una de las mujeres intentó retirarse del lugar, lo que derivó en una breve persecución por los pasillos. En ese contexto se constató que la agente era la esposa de uno de los policías que había acudido al llamado.

Finalmente, el efectivo procedió a demorarla por una contravención vinculada a la alteración del orden público. Según versiones recogidas por medios locales, la discusión se habría originado por un reclamo de la mujer al reclamar que el efectivo estaba más interesado en su compañera que en ella.

Tras el episodio, intervino la oficina de Asuntos Internos, que inició actuaciones administrativas para determinar responsabilidades y evaluar la aplicación de sanciones disciplinarias a los tres efectivos involucrados.

Escándalo en la Costa Atlántica

La tranquila cena de los comensales en un reconocido restaurante de Mar de Ajó, en el Partido de la Costa, se vio interrumpida en las últimas horas por el sorpresivo descargo de una exempleada que denunció la presencia de ratas y cucarachas en la cocina.

Con la voz elevada y tras captar la atención general, luego denunció irregularidades en las condiciones bromatológicas del establecimiento. “La comida que están comiendo, si entran a la cocina, van a encontrar cucarachas, van a encontrar ratas”, aseguró.

En la misma línea, también mencionó que las cervezas de una reconocida marca servidas a los clientes estaban vencidas y que eran maquilladas al borrarse las fechas de vencimiento con alcohol. Además, advirtió que la comida de la noche era recalentada.

En cuanto a lo laboral, visiblemente alterada, la trabajadora expuso: “A las mozas les pagan 25 mil pesos por 12 horas de trabajo. A la cajera le dan 30 mil cuando maneja todo el efectivo”.

“Lamento interrumpir sus vacaciones de este modo, pero lo tienen que saber”, afirmó antes de retirarse y reclamar por la presencia de un tal Carlos, supuesto dueño del local. “Levántense y váyanse sin pagar, porque este tipo no se merece esto”, concluyó.

El descargo del restaurante

Luego del escándalo, desde la administración de Terramar Resto Bar se emitió rápidamente un comunicado en el que rechazaron las acusaciones. “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes”, expresaron.

Aseguraron que el establecimiento lleva más de una década funcionando y que “respetan estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad laboral”.

Asimismo, indicaron que el caso ya está siendo tratado por sus asesores legales, calificando las declaraciones de la trabajadora como “malintencionadas” y orientadas a dañar “una fuente de trabajo genuina”.