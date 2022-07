Pese a que fue apuñalado por su novia, pide que la liberen: "Necesita más una ayuda que un castigo"

La agresora fue detenida días después. Sin embargo, el hombre acuchillado reclama que la liberen.

Cómo fue la agresión

En diálogo con Canal 13, Ortiz reveló cómo fue la agresión que sufrió aquel fin de semana de junio. “Nosotros salimos a bailar a un boliche y adentro me crucé con una conocida que me dio descuentos en bebidas. Ella se puso celosa por esa situación y empezó a decirme cosas”, relató el joven.

“Cuando salimos empezamos a discutir y me dijo ‘si yo quiero ahora me voy con cualquiera’. Me enojé y me fui para el auto de un amigo”, aseguró y agregó que ella fue detrás de él y durante el viaje continuó la discusión.

Cuando llegaron a destino, la joven agarró un cuchillo y, sin mediar palabras, lo apuñaló en el abdomen.

El indulto a su novia

Pese a que corrió riesgo su vida, este viernes Ortiz volvió a dialogar con “Nosotros a la mañana” y pidió por la liberación de su ex pareja. “La decisión pasa porque uno no puede vivir con rencor adentro, te hace mal. No podría hacerle mal a ella, siento que necesita más una ayuda que un castigo”, aseguró.

Aunque afirma que “la extraña”, aclaró que “no volvería con ella” porque sabe que le “hace mal tener una persona así al lado”. “Me dolió mucho lo que me hizo, le tengo un afecto, pero no creo que sea como antes”, agregó.

“Quiero que la liberen para que la puedan ayudar, necesita ayuda por mucho tiempo, no puede salir a la sociedad como si nada tampoco”, aseguró, al tiempo que concluyó con una metáfora: “A la puñalada la sentí más en el corazón que en el abdomen”.