Piden la captura internacional de una maestra acusada de estafar a sus compañeras y huir a Europa

Para reconstruir el rastro, los investigadores relevaron testimonios, pidieron información a los bancos y mapearon los comercios donde se usaron los fondos de manera fraudulenta.

la-docente-acusada-hizo-transacciones-por-un-total-de-368828767-foto-ilustrativa-adobe-stock-7ASAJZR2SVEKBB4OGJC32KFIBM La docente acusada hizo transacciones por un total de $3.688.287,67. (Foto ilustrativa: Adobe Stock)

Vinculan a los padres de la maestra con el esquema

El rastreo digital permitió además identificar que las cuentas receptoras del dinero estaban vinculadas a los padres de la sospechosa.

“Con la información aportada por las empresas comerciales involucradas, se detectaron cuentas bancarias asociadas a dos personas que resultaron ser sus padres”, detalló el Ministerio Público Fiscal.

En una de las plataformas de juegos online, el dinero robado incluso fue multiplicado antes de ser retirado y transferido a cuentas bajo su control.

Escapó a Europa y hay un pedido de captura internacional

Mientras avanzaba la causa, Migraciones confirmó que la acusada salió del país rumbo a Europa y no volvió, por lo que se libró un pedido de captura internacional en su contra.

En paralelo, la Fiscalía imputó al padre de la docente por defraudación mediante uso de tarjeta magnética (artículo 173, inciso 15 del Código Penal). El hombre reconoció los hechos y acordó devolver más de $1.200.000 correspondientes a los 22 movimientos en los que participó, incluyendo intereses para resarcir a las víctimas.