Pidieron procesar por falso testimonio a los amigos de los rugbiers que declararon en el juicio por Fernando Báez Sosa

Ambos testigos declararon el lunes 16 de enero, en la decimoprimera audiencia del juicio oral. Originalmente, estaba previsto que dieran su testimonio el miércoles 18, pero se adelantó su citación para evitar que coincidiera con el tercer aniversario del crimen.

Guarino y Milanesi, los dos rugbiers que recuperarán la libertad Juan Pedro Guarino podría ser acusado por falso testimonio. Los motivos. (Foto: archivo)

Falso testimonio: los relatos que complican a Guarino y Colazo

En su declaración, Guarino dijo que sintió “vergüenza y mucho dolor”, pero sostuvo que no vio ninguno de los golpes. También contó que estaba “cansado” de que siempre se pelearan y que le había prometido a su novia y a su madre que si volvía a hacerlo, se iba de Gesell.

“Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta, y no lo podía creer”, dijo del momento de la salida. “Veo a todos los otros, a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso, después me entero quién era. Al otro día me entero. Cuando vi eso no lo pude creer. Me enojó muchísimo, y me fui”, relató.

16-01-2023_tomas_talo_colazo_19_quien (1).jpg Tomás Ítalo Colazo (20), estuvo presente la noche del crimen y fue testigo, pero nunca no estuvo implicado en el ataque. (Foto: archivo)

“No pude creer, imaginé que se estaban peleando de vuelta y, ya cansado, me fui. Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado anteriores veces. Yo había hablado con mi mamá y con mi novia, que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Por eso digo que no lo podía crear”, dijo.

Sin embargo, cuando el abogado Fernando Burlando le preguntó si vio alguno de los golpes que recibió Fernando, dijo que no, que no vio golpes de ninguno de los acusados. “¿Se movía la persona que estaba en el piso, Juan?”, preguntó el abogado. “Por lo que llegue a ver, no”, respondió Guarino.