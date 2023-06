Polémica e indignación: lo condenaron a perpetua y horas después le bajaron la pena

"Imponer a Kevin Sergio Leonel Maza, alias 'Carrizo' y de las restantes circunstancias personales obrantes en autos, la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor y autor, respectivamente, material y penalmente responsable de los delitos de homicidio simple, homicidio calificado criminis causa en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra, todos ellos en concurso material entre sí, hechos ocurridos los días 7 y 19 de noviembre de 2021, en las localidades bonaerenses de Villa Dorrego y González Catán, Partido de La Matanza, respectivamente, de dos de los cuales resultaran víctimas René Mendoza Parra y René Mendoza Callejas (el hijo que sobrevivió al ataque)", leyó la secretaria.

De prisión perpetua a la condena de 18 años de prisión

Sin embargo, no transcurrieron más de cuatro horas para que René Mendoza Callejas se sorprendiera con la notificación y aclaración de que el atacante finalmente fue sentenciado a 18 años de cárcel.

"Fue un balde de agua fría. Lo primero que pensé cuando escuché perpetua es que al fin mi papá podía descansar en paz. No siento ni bronca, es impotencia el dolor tan grande que tengo. Porque revivir todo lo que nos pasó, ver a la persona que mató a mi papá, fue muy duro, no se lo deseo a nadie. Y encima que después pase esto, no lo podemos creer", expresó el hijo de la víctima, en diálogo con Clarín.

"Yo cuando escuché la condena percibí que, para ese delito, no correspondía perpetua. Pero me imaginé que se habían olvidado de leer el agravante de la alevosía y del uso de arma de fuego. Nunca me imaginé esto. Incluso cuando me llegó la notificación, cuatro horas después, pensé que tenía que ver con corregir eso, que sí es un error material que puede pasar pero, ¿esto? Nunca lo vi. Seis veces dijo la palabra perpetua, está grabado", dijo Nicolás Rechanik, el abogado de la familia Mendoza.

"Es una vergüenza. Perpetua era un poco de alivio para que mi papá descanse en paz. Pero ¿un 'error'? Yo no sé qué pensar. Te ponés a pensar muchas cosas. La Justicia está muy mal. Encima hay un prófugo y después de esto, ¿yo que tengo que pensar? ¿Que lo van a buscar?", se indignó René Mendoza Callejas.

Tras el error en la sentencia, la aclaración del Tribunal

"Al momento de proceder a la lectura del fallo se ha advertido un error material que debe ser debidamente aclarado. En efecto, siendo que de la lectura íntegra del fallo en mención, surge a las claras que el hecho por el cual se condenara a Maza fue encuadrado en las figuras de homicidio simple, homicidio calificado 'criminis causa' en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra, todos ellos en concurso material entre sí, por lo que se rectifica que la pena correspondiente es de 18 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso", explicaron a Clarín, parafraseando el documento que presentaron para rectificar el fallido.

Quién fue René Mendoza Parra

rene-mendozaLaMatanza.jpg A René Mendoza Parra, de 77 años, lo acribillaron a balazos en noviembre de 2021 (Foto: archivo).

Antes del crimen, René Mendoza Parra, un hombre de nacionalidad boliviana de 78 años, se había convertido en un referente social en la localidad de González Catán.

Familiares de la víctima dijeron que horas antes del crimen, el hombre, de nacionalidad boliviana había mantenido una reunión con vecinos del barrio con el propósito de mejorar la condiciones en torno a la inseguridad que se vivía en esa zona.

Según se supo, en esa reunión con vecinos de Villa Dorrego y su lindante barrio Fátima, Mendoza Parra se había comprometido a gestionar mayor presencia policial en la zona, frente al avance de bandas armadas vinculadas presuntamente con el narcotráfico.