Policía bajo amenaza tras informar que Loan había sido encontrado

Un aviso que desató sospechas

El mensaje de radio enviado por Mariano Duarte, poco después de la desaparición de Loan, generó una fuerte controversia. En la madrugada posterior a la denuncia, el suboficial comunicó sin rodeos: “Apareció Loan. Está bien, pero asustado”. Sin embargo, tiempo después se reveló que la información no era veraz, lo que dejó múltiples interrogantes sobre las intenciones detrás del aviso.

El suboficial Duarte quedó rápidamente bajo la lupa. En un giro inesperado, la Justicia ordenó el secuestro de los teléfonos de varios oficiales del departamento de 9 de Julio, incluyendo el de Duarte, el del comisario detenido Walter Maciel, y el de Camila Núñez, prima del menor desaparecido. El objetivo era desentrañar posibles contradicciones o pistas que pudieran esclarecer qué ocurrió realmente durante las horas críticas de la desaparición.

El testimonio de Maciel y el desmentido de Duarte

Según las declaraciones del comisario Maciel, detenido como parte de la investigación, fue Duarte quien inicialmente comunicó que el niño había sido encontrado. En su testimonio, Maciel relató: “El sargento Duarte Mariano, alias ‘Loro’, me llamó por teléfono y me dijo que habían encontrado a Loan. Me informó que estaban yendo a la casa de la abuela”.

Por su parte, Duarte ofreció una versión contradictoria ante la jueza a cargo del caso, Cristina Pozzer Penzo. En su declaración, Duarte negó haber tenido información directa y sugirió que pudo haber malinterpretado lo que escuchó: “No escuché eso directamente. Comentaron algo, pero fue un civil, del que no recuerdo su identidad, quien luego aclaró que no era cierto. No sé exactamente cuándo lo dijo porque me fui y volví en la madrugada. Interpreté mal; eso no sucedió como lo dije”.

Un periodista denuncia amenazas

En medio de la confusión y los testimonios encontrados, el periodista Juan Cruz Velásquez denunció en sus redes sociales que el caso no ha sido investigado a fondo. A través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter), Velásquez reveló que Duarte fue amenazado de muerte tras difundir el mensaje de la supuesta aparición de Loan.

Velásquez escribió: “Caso Loan: está amenazado de muerte el suboficial de la policía de Corrientes que dio aviso vía radio VHF diciendo ‘apareció Loan, está bien pero asustado’”. Esta revelación pone de manifiesto las presiones y peligros que enfrentan los involucrados en la investigación, sumando un nuevo capítulo de tensión e incertidumbre en el caso.

La familia de Loan defiende su inocencia

En paralelo al conflicto con la policía, los padres de Loan, José Peña y María Noguera, grabaron un video dirigido a su nuevo abogado, Juan Pablo Gallego, para reafirmar su inocencia tras haber sido señalados como sospechosos. Las sospechas en su contra surgieron debido a la desaparición del documento del niño, un hecho que incrementó las dudas sobre su posible participación en la desaparición.

En el video, se puede ver a ambos padres sentados frente a la cámara mientras envían un mensaje directo al abogado: “Doctor Gallego, estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo. Confiamos en su labor y queremos llegar a la verdad para encontrar a Loan”, declaró la madre. Esta declaración busca despejar las sospechas y demostrar su cooperación con las autoridades en la búsqueda del niño.

La investigación sigue marcada por la incertidumbre

A medida que pasan los meses sin que aparezcan pistas concretas sobre el paradero de Loan, la presión sobre los investigadores y los implicados aumenta. Las amenazas contra el suboficial Duarte dejan entrever la complejidad del caso y sugieren que podría haber fuerzas operando para manipular o entorpecer el proceso.

La situación es particularmente preocupante debido a las incoherencias en las versiones presentadas por los oficiales implicados. La falta de claridad en los testimonios y las contradicciones internas han dificultado que la Justicia avance con certezas en la investigación. Por ahora, el caso de Loan sigue sumido en un mar de especulaciones y sospechas, con una familia que no pierde la esperanza de encontrar al niño, y con la sociedad pendiente de cada nuevo desarrollo.