Facundo Moyano sobre el escándalo con Candela Arizaga: "Tuvo un infarto y le hice RCP"

Y sobre por qué se negó a que le realiacen exámenes toxicológicos en ese momento, Facundo Moyano explicó: "Yo no consumo y aparte también lo dijo Candela. Ni la Fiscalía me está pidiendo una cuestión de consumo porque sino hubiera hecho impulsiva la extracción de sangre y de orina. No acepté que lo hicieran porque me lo recomendó mi abogado".

"Yo tengo duda de todo el procedimiento desde la intervención de un policía que dice que Candela declara tal cosa que yo no creo que sea verdad. No estaba en un estado de inconscencia ni fuera de mis cabales. Candela no podía hablar y yo estaba ahí y si te muestro los videos, ella no podía hablar. La detención es totalmente injusta, está claro lo que planteo yo. No sé porqué no levantaron aún las medidas restrictivas (de acercarse a Candela) pero si ese relato tuviera valor yo hoy estaría preso", se defendió.

Facundo Moyano relató cómo fue el episodio con Candela Arizaga en Belgrano

En la entrevista con el periodista Mauro Szeta, Facundo Moyano dio detalles del escandaloso episodio con Candela Arizaga aquella madrugada en Belgrano.

"Candela tuve un brote psicótico, como dijo ella. Lo tengo totalmente filmado. Cuando le hago RCP ratifico que tuvo un brote psicótico y que antes yo hablé porque había tenido un paro cardíaco", aseguró.

Y remarcó: "Cuando veo el infarto lo primero que hago es aplicarle RCP, que si bien lo sé hacer nunca se lo había hecho a nadie, y ella se reanima y le tiro agua. Y cuando volví al departamento (después de varios días del hecho) vi que estaba toda el agua derramada en el sillón. Ella toma consciencia y le digo al portero que mi novia tuvo un paro cardíaco y que por favor llame al 911".

"Ella tuvo varios episodios de agresión física hacia mi. La médica legista que me vio que no tenía ninguna sintomatología de haber consumido algún tipo de sustancia. Cada vez que llamaba al 911 Candela se me venía encima y cuando yo estaba hablando con el portero ella se va, eso está filmado en mi móvil y en las cámaras del domicilio", concluyó el exdiputado.