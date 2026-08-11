Facundo Moyano sobre el escándalo con Candela Arizaga: "Tuvo un infarto y le hice RCP"

Facundo Moyano habló sobre el escándalo junto a su pareja Candela Arizaga en Belgrano sucedido durante la madrugada del 4 de agosto cuando la joven se la vio corriendo por la calle sin calzado.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El exdiputado Facundo Moyano habló con Mauro Szeta después del episodio con su novia Candela Arizaga en el barrio de Belgrano por el que pasó un día detenido.
Facundo Moyano habló sobre el escándalo junto a su pareja Candela Arizaga en Belgrano sucedido durante la madrugada del 4 de agosto cuando la joven se la vio corriendo por la calle sin calzado.
Por el episodio, el exdiputado pasó ese día detenido y por la noche recuperó la libertad. Mientras que su novia fue derivada al Hospital Pirovano donde la estabilizaron.
En una entrevista con con Mauro Szeta para Desayuno Americano (América Tv), Facundo Moyano se refirió al confuso episodio y aclaró: "Mi versión es la que dijo Candela, que no hubo privación ilegítima de la libertad ni violencia. Tenés el expediente a mano y ninguna de las 11 personas de las que habló Candela, de cuales 9 fueron mujeres, en ninguna de sus declaraciones solicitadas por la Fiscalía o no, aseveró que haya habido algún tipo de violencia o privación ilegítima de la libertad".
"Los dos elementos por los cuales se me juzga no fueron convalidados por Candela, mi novia. Una cosa cosa es lo que requiere la fiscalía y otra el tratamiento que se le da mediáticamente. Estos temas son tan delicados y siento a veces imprudencia desbordada sin siquierea tener algún tipo de elemento para juzgarme", continuó el exdiputado.
Y sobre por qué se negó a que le realiacen exámenes toxicológicos en ese momento, Facundo Moyano explicó: "Yo no consumo y aparte también lo dijo Candela. Ni la Fiscalía me está pidiendo una cuestión de consumo porque sino hubiera hecho impulsiva la extracción de sangre y de orina. No acepté que lo hicieran porque me lo recomendó mi abogado".
"Yo tengo duda de todo el procedimiento desde la intervención de un policía que dice que Candela declara tal cosa que yo no creo que sea verdad. No estaba en un estado de inconscencia ni fuera de mis cabales. Candela no podía hablar y yo estaba ahí y si te muestro los videos, ella no podía hablar. La detención es totalmente injusta, está claro lo que planteo yo. No sé porqué no levantaron aún las medidas restrictivas (de acercarse a Candela) pero si ese relato tuviera valor yo hoy estaría preso", se defendió.
En la entrevista con el periodista Mauro Szeta, Facundo Moyano dio detalles del escandaloso episodio con Candela Arizaga aquella madrugada en Belgrano.
"Candela tuve un brote psicótico, como dijo ella. Lo tengo totalmente filmado. Cuando le hago RCP ratifico que tuvo un brote psicótico y que antes yo hablé porque había tenido un paro cardíaco", aseguró.
Y remarcó: "Cuando veo el infarto lo primero que hago es aplicarle RCP, que si bien lo sé hacer nunca se lo había hecho a nadie, y ella se reanima y le tiro agua. Y cuando volví al departamento (después de varios días del hecho) vi que estaba toda el agua derramada en el sillón. Ella toma consciencia y le digo al portero que mi novia tuvo un paro cardíaco y que por favor llame al 911".
"Ella tuvo varios episodios de agresión física hacia mi. La médica legista que me vio que no tenía ninguna sintomatología de haber consumido algún tipo de sustancia. Cada vez que llamaba al 911 Candela se me venía encima y cuando yo estaba hablando con el portero ella se va, eso está filmado en mi móvil y en las cámaras del domicilio", concluyó el exdiputado.