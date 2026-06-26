La furia y dura acusación de Mario Massaccesi: "Maltratadores y abusadores"

Mario Massaccesi habló sin casete y apuntó directamente contra los colegas que se muestran de una manera en pantalla que difiere mucho del trato que tienen con el grupo de trabajo dentro de un estudio de televisión.
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El conductor Mario Massaccesi explotó por los manejos de algunas personas que se muestran de otra manera al aire. "Hay gente que entra al estudio y no saluda a los técnicos", lanzó.
Mario Massaccesi habló sin casete y apuntó directamente contra los colegas que se muestran de una manera en pantalla que difiere mucho del trato que tienen con el grupo de trabajo dentro de un estudio de televisión.
En medio del debate instalado tras lo sucedido con Florencia Peña en el streming de Luzu y la falsa noticia al aire sobre el padre de Messi, el conductor de TN y El Trece habló desde su experencia en los medios y puso en valor el trabajo que realiza a diario las producciones de los programas.
En ese sentido, expuso los manejos detrás de cámara de ciertas figuras en cuanto a los manejos internos en el día a día laboral. "Tuviste un problema técnico al aire hace poco e hiciste como una referencia a lo que pasó con Flor Peña en Luzu...", le consultaron a Mario Massaccesi en el streaming No Tan Pronto.
A lo que el conductor aclaró sobre ese comentario al aire que nada tuvo que ver con el escándalo de la actriz en Luzu: "Lo hago siempre y en Cuestión de Peso lo hago todo el tiempo porque los productores son el jamón del sandwich entre lo que le pasa a la gente y lo que nosotros le transmitimos a la gente".
En ese sentido, Mario Massaccesi aprovechó el tema para exponer una situación del medio que lo tiene cansado: "Estoy harto de los conductores y conductoras que ponen una sonrisita y después son unos déspotas con el equipo de producción. Son maltratadores, ninguneadores, aprovechadores, abusadores del poder, y hay que rendirse frente a la producción porque tienen un laburo por detrás que nadie lo ve y que en general no se valora y mucho menos económicamente".
"Lo primero que hacen todos es echarle la culpa a la producción, es lo que hacen la gran mayoría. Lo que pasa es que justo estaba el tema de Florencia Peña pero no fue una indirecta o un tiro por elevación a ella porque lo hago todo el tiempo el 'ustedes los productores...'", dejó en claro el conductor sobre su expresión al aire.
"Exagero lo que pasa por fuera de cámara de aquellos que se hacen los santitos, son simpáticos y el público los adora, y después por atrás preguntá. Nosotros estamos todo el día con vestuaristas, maquilladoras, peluqueros, técnicos...", continuó firme.
Y cerró indignado acerca de esas actitudes que detecta a lo largo de sus años en el medio: "Hay gente que entra a un estudio de televisión y no saluda a los técnicos, hay mujeres que piden que no haya mujeres en el estudio y después se hacen las sororas, ¿entendés? ¿Cómo no va a haber buen trato en tu lugar de trabajo?".