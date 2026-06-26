La furia y dura acusación de Mario Massaccesi: "Maltratadores y abusadores"

La bronca de Mario Massaccesi con algunas actitudes en el medio y el valor que le da a la producción

En ese sentido, Mario Massaccesi aprovechó el tema para exponer una situación del medio que lo tiene cansado: "Estoy harto de los conductores y conductoras que ponen una sonrisita y después son unos déspotas con el equipo de producción. Son maltratadores, ninguneadores, aprovechadores, abusadores del poder, y hay que rendirse frente a la producción porque tienen un laburo por detrás que nadie lo ve y que en general no se valora y mucho menos económicamente".

"Lo primero que hacen todos es echarle la culpa a la producción, es lo que hacen la gran mayoría. Lo que pasa es que justo estaba el tema de Florencia Peña pero no fue una indirecta o un tiro por elevación a ella porque lo hago todo el tiempo el 'ustedes los productores...'", dejó en claro el conductor sobre su expresión al aire.

"Exagero lo que pasa por fuera de cámara de aquellos que se hacen los santitos, son simpáticos y el público los adora, y después por atrás preguntá. Nosotros estamos todo el día con vestuaristas, maquilladoras, peluqueros, técnicos...", continuó firme.

Y cerró indignado acerca de esas actitudes que detecta a lo largo de sus años en el medio: "Hay gente que entra a un estudio de televisión y no saluda a los técnicos, hay mujeres que piden que no haya mujeres en el estudio y después se hacen las sororas, ¿entendés? ¿Cómo no va a haber buen trato en tu lugar de trabajo?".