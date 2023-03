Qué dijeron los vecinos sobre el femicidio en Barracas que tuvo como testigo a una nena de 4 años

"Mi hermanita de 4 años vio el momento. La llevé al baño y ahí le pregunté, ella me dijo ‘sí, papá la pinchó con un cuchillo a mamá acá’ y me señaló el abdomen", reveló Sol, la hija mayor (25) de la víctima.

Barracas: qué dijeron los vecinos sobre el femicida

"Yo estoy en el último piso de atrás. Sé que era una pareja violenta porque ambos tenían problemas de adicciones", contó una vecina sobre la situación de la familia, en diálogo con "Andino y las Noticias", en A24.

"Los he visto pasar por la puerta de mi trabajo alcoholizados. A esta chica la mató este hijo de su madre porque nadie se mete", afirmó: y concluyó: "El dueño no quiere que llamen a la policía. No le gusta que venga la policía por nada, no solo por violencia", expresó la mujer.

Qué se sabe del brutal femicidio en Barracas

El hecho ocurrió ayer en un inmueble situado en avenida Martín García al 800, en dicho barrio del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Fuentes policiales informaron a Télam que tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta lugar donde encontró a una mujer muerta en el interior de su departamento.

En esas circunstancias, los efectivos se entrevistaron con un hombre, actual pareja de la fallecida, quien contó que él se levantó esta mañana de la cama y la encontró tirada en el suelo, dijeron los informantes.

femicidio en barracas 2.jpg

En tanto, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó a la escena y constató el deceso de la mujer, identificada como Ana Lorena Domínguez.

En un primer momento, los pesquisas iniciaron actuaciones por "averiguación de causales de muerte", mientras los especialistas de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) realizaban los peritajes de rigor.

Tras las diligencias preliminares, los peritos determinaron que la mujer presentaba dos heridas punzo cortantes en el abdomen, por lo que la pareja de la víctima, Alberto Gordillo, quedó detenido, detallaron los voceros.

En este marco, vecinos de la víctima contaron a los investigadores que era frecuente escuchar gritos y discusiones entre la mujer y su pareja, quien tenía antecedentes por amenazas y violencia de género.

A su vez, la mujer asesinada, que convivía con el ahora acusado y sus tres hijos, tenía antecedentes por hechos de lesiones y violencia familiar ocurridos en 2019 y 2020.