Qué dijo Leonardo Cositorto tras el tenso cruce con el tribunal mientras escuchaba su sentencia por estafa

“La defraudación civil fue decretada en la Ciudad de Buenos Aires, la gente venía a cobrar y nosotros le pagábamos, pero la fiscal (Juliana) Companys, instaló una corrida con una mentira”. sostuvo Cositorto desde su lugar de detención.

“Nosotros quisieron pagar y no aceptaron el pago, qué es lo que quiere la justicia que pague o que Cositorto vaya preso”, sostuvo ante la pregunta de Rolando Barbano en A24 al confrontarlo porque no sabía los nombres de los denunciantes. “Cómo hago para pagar si me inhibieron las cuentas”, indicó mientras el periodista le recordó que había dejado de responder desde hacía unos meses antes.

“Por una denuncia ridícula me pidieron la captura intencional”, sostuvo Cositiroto al tiempo que desde A24 le recordaron que estuvo prófugo fuera del país, aunque justificó que no confía en la justicia argentina.

Captura.PNG El momento en que echaron a Cositorto de la sala.

Leonardo Cositorto y su posible participación en política

“Si han votado a Cristina Kirchner por qué no no van a votar a mí”, indicó sobre su posible candidatura en la política y sostuvo que a partir de que está en campaña comenzaron los “ataques constantes”, además indicó que “estamos condenados por un juez que no es natural y es injusto, por eso es falso. Vamos a apelar”, cerró el condenado por la estafa piramidal.

Ahora, se espera que se realice la audiencia de cesura donde se conocerá el monto de la pena. En tanto, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino fueron también hallados culpables, mientras que Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron sobreseídos.