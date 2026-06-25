"¿Qué fue ese grito?": el mensaje clave que comprometió a la pareja de Claudio Barrelier

Sin embargo, todo cambió y la contradicción en la que incurrió la madre de la hija de Barrelier se convirtió en una de las principales evidencias que llevaron a cambiar su situación procesal. Al intercambio de WhatsApp con el principal imputado del femicidio de Agostina Vega se sumaron los resultados de las pericias acústicas realizadas en la vivienda donde fue asesinada la menor.

Los estudios concluyeron que desde distintos sectores de la casa era posible escuchar claramente lo que sucedía en el dormitorio donde, según sostiene la acusación, ocurrió el femicidio. Ese dato reforzó la hipótesis de que Palmero habría omitido información relevante durante su declaración testimonial.

Sospechan que colaboró en el encubrimiento

La querella que representa al padre de Agostina venía reclamando desde hacía semanas la detención de la mujer.

La abogada Fernanda Alaniz sostuvo que Palmero incurrió en contradicciones y aseguró que existen indicios de que habría ocultado información clave para la investigación.

Entre las sospechas que analiza la fiscalía figuran:

La omisión de haber escuchado gritos.

La posible eliminación de mensajes por pedido de Barrelier.

Una presunta colaboración en tareas de limpieza posteriores al crimen.

Este último punto todavía continúa siendo materia de investigación y forma parte de las medidas que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

Una casa con varios adultos durante el crimen

La vivienda donde ocurrió el femicidio pertenecía originalmente a una tía de Palmero y era compartida por varias personas.

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, convivían en el domicilio:

Claudio Barrelier.

Marianela Palmero.

La hija de ambos, de 11 años.

Osvaldo Fassetta.

Eugenia Ludmila Ascarruz.

Matías Córdoba.

Además de uno de los hermanos de este último.

En total, al menos seis adultos se encontraban en la casa cuando Agostina fue asesinada. Ahora, los investigadores buscan establecer cuál fue el rol que desempeñó cada uno de ellos antes y después del crimen.

La relación entre Palmero y Barrelier

Palmero y Claudio Barrelier mantenían una relación desde hacía varios años y tienen una hija en común. En sus redes sociales todavía permanecen publicaciones que muestran una relación muy cercana. Una de ellas corresponde al 14 de febrero de 2020, cuando Barrelier escribió: "Me bastó con mirarte a los ojos aquella tarde para darme cuenta de que serías la mujer de mis sueños. Contigo he sentido cosas que jamás he sentido por nadie".

Con el paso del tiempo, esas muestras públicas de afecto desaparecieron. De acuerdo con la investigación, aunque seguían viviendo bajo el mismo techo, Barrelier mantenía otras relaciones sentimentales conocidas por personas de su entorno, entre ellas con Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, y con Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que aparece mencionado en la causa.

Publicaciones de Facebook entre Claudio Barrelier y Marianela Palmero.

La fiscalía también reconstruyó que Barrelier había acondicionado una habitación con ingreso independiente desde el garaje de la vivienda. Según consta en la causa, utilizaba ese espacio para permanecer aislado y recibir visitas sin necesidad de atravesar el resto de la casa.

Ese ambiente ya había sido objeto de una investigación un año antes del femicidio, cuando una joven escapó del lugar semidesnuda y denunció haber permanecido privada ilegítimamente de la libertad.

Qué ocurrió con la hija de la pareja

Tras la detención de Marianela Palmero, la hija de 11 años que tiene con Claudio Barrelier quedó bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), mientras continúa avanzando la investigación judicial.

Con esta nueva detención, ya son cuatro las personas imputadas en el expediente, mientras la fiscalía intenta determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los habitantes de la vivienda en el presunto encubrimiento del femicidio de Agostina Vega.