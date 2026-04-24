Bomba total: vinculan a Jorge Rial con Viviana Canosa tras su separación y ella no se guardó nada

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Es que, luego de casi tres años de relación, Jorge Rial confirmó su separación de María del Mar Ramón, lo que automáticamente lo reposicionó en el radar como uno de los solteros más buscados del ambiente. A partir de ahí, no faltaron quienes comenzaron a especular con un posible acercamiento sentimental con su compañera de streaming.

Frente a esta ola de versiones, Canosa no se quedó callada y decidió salir a responder con firmeza. Molesta por los comentarios, aprovechó su espacio al aire en Carnaval Stream para poner un freno a los rumores: “No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó”, lanzó sin filtro.

Pero no se quedó ahí. Visiblemente incómoda, también cuestionó el trasfondo de este tipo de especulaciones: “Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe. Cuando me dijeron eso dije 'no te la puedo creer'. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”, sentenció, dejando en claro su postura.

Jorge Rial y Viviana Canosa en Carnaval Stream

Qué hay detrás del anillo de compromiso que luce Viviana Canosa

Luego de regresar a la pantalla de Carnaval con una nueva temporada de su ciclo de streaming a fines de marzo pasado, un gesto mínimo pero llamativo no pasó inadvertido en Viviana Canosa: un anillo en su dedo anular que rápidamente despertó comentarios en el estudio. Lo que parecía un simple accesorio terminó convirtiéndose en tema central dentro del programa, sobre todo cuando uno de sus compañeros decidió ponerle palabras a la curiosidad general.

En medio de la transmisión, y sin demasiados filtros, Damián Rojo tomó la iniciativa y fue directo al punto. Su inquietud no era menor, especialmente considerando que la conductora viene sosteniendo desde hace tiempo que está sola y hasta ha detallado en reiteradas oportunidades cómo imagina a su pareja ideal.

“Me estás desconcentrando desde hace un par de minutos que descubrí que tenés un anillo en el anular”, disparó el periodista, fiel a su estilo frontal. Lejos de esquivar el tema o alimentar especulaciones, Canosa respondió con total naturalidad y despejó cualquier duda de inmediato: “Me lo regalé yo. Les voy a decir algo, me regalo cosas”.

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A partir de esa confesión, la conductora aprovechó para compartir su mirada sobre los gustos personales y esos pequeños caprichos que decide darse sin depender de nadie. “Y yo me regalo flores. Todas las semanas voy y me compro flores porque nadie me regala flores. Pero, aparte, dicen que está bueno que vos te compres las flores porque a veces, el que te compra las flores y te las regala te las compra con cierta intención”, explicó, dejando entrever que prefiere evitar cualquier tipo de lectura ambigua.

Pero no se quedó ahí. Viviana Canosa fue un paso más allá y sumó una reflexión que sorprendió a todos en el piso, vinculada a una cuestión energética: “Como que eso después genera una mala vibra en la casa. No sé si es cierto, pero por las dudas. Depende de la intención. Todas flores blancas tienen que ser”, agregó, generando reacciones entre sus compañeros.

Sin embargo, Damián Rojo, entre risas y cierta picardía, no dejó pasar el giro de la charla y volvió al eje inicial: “Te pregunté por el anillo y te fuiste por las flores. Te la voy a dejar pasar”, lanzó, marcando el desvío.

Finalmente, la conductora retomó el tema principal y fue contundente para cerrar cualquier tipo de especulación: “No, me lo compré el otro día porque extraño no tener un anillo. No es alianza”, sentenció, dejando en claro que no hay ningún compromiso sentimental detrás del accesorio. Igual, la duda quedó flotando en el aire.