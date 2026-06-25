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¿Un crimen?

Qué mostró la autopsia de Guadalupe Ramos: el dato clave que cambia la investigación

El informe preliminar determinó cómo murió la joven de 19 años, aunque la Justicia aclaró que el caso está lejos de resolverse. Ya se ordenaron nuevas pericias.

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Guadalupe Ramos había desaparecido el domingo después de acompañar hasta su domicilio al niño que cuidaba como niñera. 

Guadalupe Ramos había desaparecido el domingo después de acompañar hasta su domicilio al niño que cuidaba como niñera. 

La investigación por la muerte de Guadalupe Ramos dio un giro con la difusión de los resultados preliminares de la autopsia. El estudio forense determinó que la joven de 19 años, hallada sin vida tras permanecer desaparecida durante dos días en la ciudad salteña de Orán, murió por asfixia por ahorcamiento. Sin embargo, lejos de cerrar el caso, la Justicia dispuso nuevas medidas y mantiene vigente la hipótesis de un posible homicidio.

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El informe fue elaborado por especialistas del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y entregado a la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien continúa al frente de la causa.

La autopsia confirmó la causa de muerte, pero no cómo ocurrió

El dato más relevante surgido de la autopsia fue que Guadalupe falleció por asfixia por ahorcamiento. No obstante, ese resultado no alcanza para establecer si se trató de un suicidio, un accidente o de una muerte provocada por otra persona.

Según informaron fuentes judiciales, la data de muerte coincide con el día en que la joven fue reportada como desaparecida, un elemento que ahora será clave para reconstruir sus últimos movimientos.

Además, los peritos determinaron que el elemento constrictor hallado en la escena es compatible con las lesiones observadas en el cuello de la víctima, aunque ese punto deberá ser ratificado mediante estudios complementarios que ya fueron solicitados por la Fiscalía.

Se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que mostraban a la joven caminando sola por distintos sectores de Orán.

Se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que mostraban a la joven caminando sola por distintos sectores de Orán.

Por qué la Justicia prohibió la cremación

Tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, la fiscal autorizó la entrega del cuerpo a la familia para su inhumación, pero prohibió expresamente la cremación.

La decisión responde a que la investigación permanece abierta y no se descarta la necesidad de realizar nuevas pericias sobre los restos si aparecen nuevos elementos durante el avance de la causa.

La causa se investiga como un posible homicidio

Pese al resultado de la autopsia, la Justicia continúa trabajando bajo la figura de presunción de homicidio doloso, un protocolo previsto por la Procuración General de Salta para todas las muertes de origen dudoso.

Esto significa que, incluso cuando una escena pueda sugerir inicialmente un suicidio o una muerte accidental, los investigadores deben actuar como si se tratara de un posible crimen hasta reunir pruebas suficientes que permitan confirmar o descartar esa hipótesis.

En ese marco, la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF continúa realizando distintas medidas para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Guadalupe.

Entre ellas figuran la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, el relevamiento de comunicaciones y otras diligencias periciales.

Cómo fue la desaparición de Guadalupe Ramos

Guadalupe Ramos había desaparecido el domingo después de acompañar hasta su domicilio al niño que cuidaba como niñera. Su ausencia generó una intensa búsqueda impulsada por familiares, vecinos y fuerzas de seguridad.

Durante esos días se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que mostraban a la joven caminando sola por distintos sectores de Orán. Sin embargo, el rastro se perdió hasta que, durante la madrugada del miércoles, su cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio Aeroparque.

En el marco de la investigación, un joven que habría mantenido una relación sentimental con la víctima permanece detenido, aunque por el momento la Fiscalía no formuló una imputación definitiva y continúa reuniendo pruebas para determinar si tuvo algún grado de participación en la muerte de la joven.

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