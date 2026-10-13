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"Qué risa": el descargo de Chantal Leclercq tras 6 meses del estallido del "Caso Propofol"

La anestesióloga publicó un mensaje en el que expuso cómo vivió este período y el impacto que tuvo en su vida personal. Mientras siguen en curso distintas investigaciones judiciales por el presunto retiro irregular de anestésicos.

El descargo de Chantal Leclercq tras seis meses de investigación por el Caso Propofol.

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“De la nada, la peligrosa era yo. Qué risa”, escribió en Instagram. En su publicación, describió un escenario en el que las versiones sobre ella terminaron afectando incluso la manera en que percibía su propia identidad.

En el texto, que estaba acompañado de fotografías suyas con amigos y familiares, añadió: “También me hice más creyente, más artista, escribí a lo loco, pensé mucho, aunque no siempre pensé bien. Me equivoqué más que nunca y aprendí en su misma medida; me volví a enamorar; abracé muchos perros y les hice mimos a todos los gatos que encontré; perdí amistades, pero las que quedaron hoy valen mucho más que cualquier otra cosa. Extrañé a una persona y la soñé todas las noches y, después de darle tantas vueltas a lo mismo, sigo sin terminar de entender cómo pudo pasar eso que pasó”.

“Me obsesioné con el yoga, me vino bárbaro para tener una excusa para llamar a mi abuela más seguido y contarle todas las posturas que fui aprendiendo y que ella me cuente una vez más sobre su viaje a la India y su vida como monje budista”, siguió y señaló: “Pensé en seguir sus pasos, en buscar la felicidad muchos kilómetros para allá, tal vez bien bien lejos podría, por fin, estar en paz, pero me negué a aceptar que el peor relato que alguien hubiera construido sobre mí fuera también el último”.

“Me llamaron tantas cosas que, por momentos, incluso mi nombre dejó de pertenecerme. Antes, Chantal Leclercq aparecía escrito en guardapolvos, exámenes, historias clínicas. Estudié durante años para aprender ese extraño oficio de mantener a otro ser humano de este lado de la vida”, continuó en su posteo.

Y cerró la publicación con una ironía: “Pero, de la nada, la peligrosa era yo. Qué risa. Y me río de eso porque hubo un momento en que reírme fue una de las pocas cosas que no pudieron sacarme”.

Leclercq hizo alusión a su trayectoria y a los años que dedicó a formarse en anestesiología. En el cierre de su mensaje, dejó una frase que sintetizó su postura frente a lo ocurrido: “Me negué a aceptar que el peor relato que alguien hubiera construido sobre mí fuera también el último”.

Su declaración en otra causa por anestésicos

La joven anestesista era residente y cursaba el tercer año en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia del sistema de salud porteño. Además Leclercq declaró como testigo en un expediente que involucra a Delfina “Fini” Lanusse y al anestesiólogo Hernán Boveri. Ambos fueron procesados por el presunto robo de propofol y otros materiales médicos del Hospital Italiano.

En esa causa, la médica aportó su testimonio sobre situaciones que, según relató, relacionaban a Lanusse con el consumo de anestésicos fuera del ámbito hospitalario. Sus declaraciones se incorporaron al conjunto de elementos analizados en el expediente.

Por su parte, la investigación vinculada con Leclercq apunta a establecer si existió un retiro irregular de propofol y otros insumos médicos, así como a determinar las posibles responsabilidades.

La investigación por la muerte de Alejandro Zalazar

Otro de los casos relacionados con los antecedentes mencionados en las actuaciones judiciales es el de Alejandro Zalazar, un enfermero que fue hallado muerto en su departamento el 20 de febrero. Al momento del hallazgo, tenía una vía intravenosa conectada a uno de sus pies y se detectaron sustancias anestésicas.

Zalazar había conocido a Leclercq durante su residencia en el Hospital Rivadavia. La anestesióloga declaró que, en una oportunidad, él le pidió que llevara un antibiótico al departamento de Lanusse. Según su relato, allí encontró jeringas y una ampolla de propofol.

La muerte del enfermero es objeto de una investigación separada de las causas relacionadas con el presunto robo de medicamentos.

Con su publicación, Leclercq volvió a referirse públicamente al impacto que tuvo el caso en su vida, mientras las actuaciones judiciales continúan para esclarecer los hechos investigados.

En pocas palabras

  • Anestesióloga Chantal Leclercq: Compartió su descargo a seis meses del estallido del "Caso Propofol".
  • Impacto personal: Reflejó cómo las versiones sobre ella afectaron su identidad y relaciones.
  • Investigaciones judiciales: Continúan los procesos por presunto retiro irregular de anestésicos y otras causas relacionadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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