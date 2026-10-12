El insólito hallazgo en una casa de Santa Cruz que podría estar relacionado con un antiguo robo millonario

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, encabezado por el juez Marcos Pérez Soruco, con Kevin Daniel Rearte como secretario. Por orden judicial, los objetos quedaron secuestrados y las personas identificadas fueron vinculadas a la causa.

La investigación que llevó al descubrimiento

El origen de los procedimientos está en la desaparición de un hombre, denunciada el 7 de diciembre de 2025. En el marco de esa investigación, los elementos encontrados durante los allanamientos quedaron bajo análisis para determinar si pueden aportar información relevante al expediente.

Sin embargo, el hallazgo del oro también llevó a los investigadores a considerar un posible antecedente: el robo de material aurífero ocurrido en 2023 en una explotación de la empresa Patagonia Gold, en Santa Cruz.

Por ahora, no se confirmó que los lingotes encontrados en Caleta Olivia tengan relación con aquel episodio. La procedencia de las piezas es uno de los puntos que deberán esclarecer las actuaciones judiciales.

El antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

En abril de 2023, Patagonia Gold comunicó que delincuentes habían ingresado a la sala de oro de uno de sus proyectos y sustraído material doré, una aleación de oro y plata obtenida durante el procesamiento del mineral.

La investigación examina una posible conexión con el robo a Patagonia Gold de 2023

La compañía calculó entonces que lo robado equivalía a unas 500 onzas de oro. Según la información difundida en aquel momento, ese volumen era comparable con la producción mensual de sus proyectos Lomada y Cap-Oeste.

El antecedente volvió a cobrar relevancia tras el reciente operativo, aunque todavía no hay una confirmación oficial de que ambos hechos estén conectados.

Ahora, los análisis de los elementos secuestrados y las averiguaciones sobre el origen de los lingotes serán parte del trabajo para determinar si el hallazgo aporta nuevas pistas a la investigación por la desaparición y si existe alguna relación con el robo registrado años atrás.