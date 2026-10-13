La trama secreta del quiebre entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: qué involucra a Ana Paula Dutil

"No es una mala persona pero que le gusta ese jueguito. Algunas mujeres se lo bancan y otras no. Entonces los acuerdos innegociables que habla Julieta Prandi tienen que ver con esto", agregó la panelista.

El episodio que habría provocado la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

"Ella (Julieta Prandi) le revisaba el teléfono porque desconfiaba de él (Ortega) y él no le daba esa seguridad. Esto vino pasando mucho en la relación y Emanuel Ortega también lo hacía en su relación anterior (Ana Paula). Entonces es una característica de él", explicó Fernanda Iglesias.

"Él es muy reservado, no habla mucho, te parece que es buenito pero está ahí con el celular. Que la otra sufra por él y luche por su amor", aseguró.

Y detalló: "Tres meses antes de casarse había pasado algo igual a lo que pasó hace dos días pero no se hizo público y ellos lograron rencausar su pareja".

En ese contexto, la periodista reveló: "Julieta lo estuvo dando todo hasta que no aguanto más. Pasó lo siguiente: ella la seguía (en redes) a Julieta y Ana Paula y Julieta hasta que pasa este momento en el que sucede lo siguiente: Emanuel Ortega sólo tiene un estudio de grabación a su nombre. Y acá empieza el problema: Ana Paula Dutil, que tiene re buena relación con Emanuel, cae una amiga de ella a Buenos Aires que es escritora y quería hacer unos audio libros. Y ella le recomienda el estudio de Emanuel, cero cosa romántica, nada".

"Pero como Julieta ya venía golpeada de otras situaciones y sabiendo que Emanuel ha sido infiel en sus anteriores relaciones, empezó a sentirse mal. Entiendo no pudo controlar su emoción y fue hasta el estudio y se armó. No pasó nada, estaba todo como en su imaginación pero fue una situación incómoda para todos. La chica se tiene que ir y todos sintiéndose mal", sostuvo la periodista.

"Estuvieron en crisis y ahí Emanuel propuesta de casamiento", señaló sobre cómo nació la idea de la boda entre los dos en un momento de crisis.

Y en ese sentido remarcó cómo se dio la distancia entre Julieta Prandi y la familia de su marido: "Ahí ella deja de seguir a todos los Ortega, incluso a Emanuel, entonces todos los Ortega la dejan de seguir a ella. Ahí es el quiebre. No es que tuvieran mala relación es porque Emanuel es el que menos relació tiene con todos sus hermanos por su personalidad, lo mata la timidez", concluyó Iglesias.