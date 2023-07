Qué secretos podrá revelar el chip que posee el perro del empresario descuartizado

"Es un chip común que se usa en Estados Unidos, que casi todos los perros de raza tienen y que almacena su historia clínica", explicó a Télam una fuente judicial y lo que posee es mera información de la mascota que, tras la descarga de la misma, será restituida al hermano de la víctima, Rodolfo Pérez Algaba.

perro empresario.jpg

Por otra parte, el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, aguarda los resultados de los peritajes que se realizarán mañana sobre prendas, una remera y una campera secuestradas a Nicol Ámbar Chamorro, la mujer trans detenida en la causa, donde se detectaron algunas manchas que se investiga si son de sangre. No obstante, su abogado, Marcelo Ponce, dijo a Télam que esas manchas son de salsa, ya que al ser apresada Chamorro estaba cocinando.

Los pesquisas avanzan con el fin de esclarecer el crimen y manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas por deudas económicas que Pérez Algaba tenía con numerosas personas, tanto por operaciones financieras vinculadas a la compra de criptomonedas como con su empresa dedicada a la compra venta de vehículos de alta gama.

Habló con A24 la joven que encontró al perro del empresario descuartizado: "Se notaba..."

Cooper, el perro de Fernando Pérez Algaba que se encontraba desaparecido desde que el empresario apareció descuartizado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, fue hallado este domingo por la mañana por una joven en una plaza de Villa Lugano.

"Me di cuenta de que estaba perdido porque no tenía collar con identificación y porque estuve 10 minutos esperando a ver si alguien lo llamaba o se acercaba a él", sostuvo Camila, la joven que lo encontró en exclusiva con A24.

Y agregó: "Cuando me fui a mi casa el perro me empezó a seguir, así que lo entre, después le fui a comprar comida y me encuentro con una vecina que le saca fotos, lo sube a Facebook y ahí nos contactaron para buscarlo".