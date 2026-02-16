Murió Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now

Duvall fue uno de los actores más respetados de Hollywood, con una trayectoria que abarcó más de seis décadas. Ganó el Oscar al Mejor Actor en 1984 por Tender Mercies y dejó huella en películas icónicas como El Padrino (donde interpretó al abogado Tom Hagen), Apocalypse Now, The Apostle, The Judge y The Road.

robert duvall

Además de su trabajo en cine, brilló en televisión con producciones como Lonesome Dove y Stalin, que le valieron premios Globo de Oro. Su versatilidad lo convirtió en un intérprete capaz de moverse entre el drama, el western y el thriller con la misma intensidad.

De qué murió Robert Duvall

La muerte de Robert Duvall, legendario actor de El Padrino y Apocalypse Now, fue confirmado por su mujer Luciana Pedraza a través de un emotivo mensaje en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no se conoció la causa específica de su muerte y tampoco se informó si atravesaba algún problema de salud.

Su mujer fue clara en el comunicado: pidió respeto y privacidad para poder transitar este momento y agradeció el apoyo de los seguidores y fanáticos que acompañaron al actor durante toda su carrera.

Así, la partida de Duvall quedó rodeada de discreción, sin detalles oficiales sobre el motivo de su fallecimiento, pero con un legado artístico que lo mantiene vivo en la memoria del cine.