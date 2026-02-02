Quién era el árbitro que murió en un vuelco cuando regresaba de dirigir un partido

Medios de la región recordaron que Rubiano cuenta con antecedentes judiciales por un hecho de homicidio culposo ocurrido en 2018 en Santa Rosa, cuando fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir, tras un siniestro vial en el que murió César Ricardo González y en el que, según la Justicia, manejaba bajo los efectos del alcohol.

Quién era Emanuel Leguizamón

Emanuel Leguizamón había logrado recientemente uno de los objetivos más importantes de su carrera: convertirse en árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino. Con 24 años, desarrollaba su actividad en la Liga Cultural de Fútbol y también había participado en competencias nacionales, como el Torneo Regional Federal Amateur.

“Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino”, había expresado meses atrás en sus redes sociales. Además de su recorrido como árbitro, había tenido un paso como jugador por Deportivo Penales y trabajaba en el sector inmobiliario, actividad que combinaba con su vocación por el arbitraje.

Su última designación fue como cuarto árbitro en el partido entre Boxing Club y La Amistad. Durante ese viaje, compartió imágenes de su visita al Glaciar Perito Moreno y escribió: “Ser árbitro en mi hermoso país”.

La muerte de Leguizamón generó un profundo impacto en el ambiente del fútbol pampeano y patagónico. Desde la Liga Profesional de Fútbol expresaron sus condolencias y anunciaron que en los partidos de hoy y mañana se realizará un minuto de silencio. “Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, indicaron.