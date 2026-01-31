Israel lanzó ataques en Gaza: al menos 26 muertos, incluidos seis menores
Los bombardeos alcanzaron edificios residenciales y campamentos de desplazados en distintas zonas de Gaza, entre ellas Al Mawasi y Jan Yunis.
Una explosión ocurrida este sábado en Gaza luego de que un proyectil impactara contra un edificio durante un ataque aéreo israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este sábado ataques sobre la Franja de Gaza que dejaron al menos 26 muertos, incluidos seis menores, en una ofensiva que el Ejército justificó como respuesta a violaciones del alto el fuego por parte de Hamas y la Yihad Islámica Palestina.
Los bombardeos se concentraron durante la madrugada y alcanzaron edificios residenciales y campamentos de desplazados en distintas zonas del enclave, entre ellas Al Mawasi y el oeste de Jan Yunis, según informaron fuentes médicas y autoridades locales.
Las imágenes posteriores a los ataques mostraron refugios precarios destruidos y a equipos de rescate trabajando entre los escombros.
Desde el Ejército israelí indicaron que las operaciones se iniciaron luego de detectar, el viernes, a ocho combatientes saliendo de túneles en el este de Rafah, lo que fue considerado una violación del cese al fuego. En ese contexto, las FDI y el servicio de inteligencia interna (ISA) atacaron infraestructura militar, incluidos depósitos de armas, instalaciones de fabricación de armamento y sitios de lanzamiento utilizados por Hamas en el centro de la Franja.
Durante los operativos, las fuerzas israelíes capturaron a un comandante clave del Batallón Rafah Oriental de Hamas, que habría intentado huir por un túnel tras los bombardeos. Según el comunicado oficial, las tropas continúan con rastrillajes y acciones militares en la zona para localizar a otros integrantes de las organizaciones armadas.
Con estas nuevas víctimas, el número de muertos desde el inicio de la tregua ya supera los 510, en medio de una crisis humanitaria que se profundiza en Gaza.