Israel lanzó ataques en Gaza: al menos 26 muertos, incluidos seis menores

Durante los operativos, las fuerzas israelíes capturaron a un comandante clave del Batallón Rafah Oriental de Hamas, que habría intentado huir por un túnel tras los bombardeos. Según el comunicado oficial, las tropas continúan con rastrillajes y acciones militares en la zona para localizar a otros integrantes de las organizaciones armadas.

Con estas nuevas víctimas, el número de muertos desde el inicio de la tregua ya supera los 510, en medio de una crisis humanitaria que se profundiza en Gaza.