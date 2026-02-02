Se filtró cuál fue el rol que jugó Wanda Nara en el divorcio de Martín Demichelis y Evangelina Anderson

En medio de este clima tenso, Alejandro Castelo aportó un dato que terminó de sacudir el tablero: Wanda Nara estaría acompañando y asesorando de cerca a Evangelina en la división de bienes. Según narró el panelista, la ex de Mauro Icardi cumple un rol decisivo de apoyo para Anderson.

“Se le viene la noche y se le va a complicar a Demichelis, porque Anderson no lo está haciendo sola a esto, más allá de la asistencia legal. Hay una gran consejera que la está asesorando a Evangelina para que esta división de bienes sea sumamente satisfactoria para Evangelina”, explicó al aire.

En esa misma sintonía, el comunicador ventiló algunas frases que habría pronunciado Nara para envalentonar a la modelo en esta compleja confrontación judicial. “Le está diciendo a Evangelina ‘todo esto te corresponde ni un peso menos’”, aseveró Castelo. Y finalmente remató: “Que se prepare Martín, la señora Wanda Nara está aconsejando rigurosa a Evang para esta división de bienes”.

La relación entre ambas se habría fortalecido en los últimos meses y, según versiones que circulan en el entorno, Evangelina se estaría haciendo cargo “al 100%” de su familia, tanto en lo económico como en lo emocional.

Desde A la Tarde también señalaron que la modelo estaría molesta porque Demichelis solo compartiría salidas recreativas con sus hijos, mientras que ella afrontaría la crianza cotidiana y las responsabilidades laborales.

La respuesta no tardó en llegar. Gustavo Suppa, amigo cercano del exfutbolista, salió a defenderlo y sostuvo que “alguien distorsiona la realidad” sobre su rol como padre. Además, aseguró que Demichelis escrituró un departamento en el Chateau Libertador para su familia, propiedad donde actualmente reside Anderson.

Ante esas declaraciones, Bremer aclaró: “No es que Evangelina se queda un piso, la plata es de los dos. Ni ella se queda con la de Martín ni él con la de Anderson”, citando lo que le transmitió la abogada de la modelo. Sin embargo, la letrada busca determinar si los dichos del amigo del exDT cuentan con el aval de Demichelis, ya que podrían entorpecer el acuerdo que intentan cerrar en los próximos días.

Pese a que ambas partes habrían acordado no exponerse públicamente ni hablar mal uno del otro para preservar a sus hijos, la tensión crece. Todo indica que la mediación de esta semana será decisiva y podría sellar el destino de uno de los divorcios más resonantes del último tiempo.

Qué video de los hijos de Wanda Nara encendió todas las alarmas

Un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la polémica. En las imágenes que se viralizaron, se observa a varios menores desplazándose en una moto de agua, una situación que generó preocupación inmediata por los riesgos que implica este tipo de actividad y por la edad de quienes aparecen en la escena.

El material habría sido registrado en el río Luján y, según trascendió, algunos de los chicos que aparecen en el video serían hijos de la empresaria. A partir de la repercusión que tomó el caso, Prefectura Naval Argentina comenzó a analizar la situación y evalúa posibles medidas.

La semana pasada, el tema fue abordado en A la Tarde (América TV), donde Santiago Sposato reveló que se comunicó directamente con el organismo para conocer cómo avanzaría la investigación. Según explicó al aire, desde Prefectura solicitaron acceder al material original para poder analizarlo en detalle.

“Estuve hablando con Prefectura Naval Argentina y nos pidieron si les podíamos facilitar las imágenes sin tapar de los menores de edad que estaban en el río Luján. Dijeron que dos de esos tres chicos serían hijos de Wanda Nara. Quieren averiguar si quien manejaba tiene registro”, anunció el periodista en el ciclo.

En ese marco, Sposato también aportó un dato clave sobre la normativa vigente y las condiciones necesarias para conducir este tipo de vehículos acuáticos. “A partir de los 16, con el permiso de los padres, se puede tener registro”, explicó, dejando en claro que uno de los puntos centrales será determinar la edad de quien estaba al mando de la moto de agua.

Mientras Prefectura avanza con el análisis del material para establecer responsabilidades y verificar si se cumplían las condiciones legales, el video continúa generando debate y preocupación en redes sociales por la exposición de menores a situaciones de riesgo.