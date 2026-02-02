Una mínima diferencia definió al nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Al momento del veredicto, Emilia Attias y Evangelina Anderson fueron las primeras en pasar al frente y recibieron la confirmación de que sus platos habían respetado la consigna y se encontraban entre los mejores. Luego fue el turno de Andy Chango y el Turco Husain, a quienes Donato de Santis les anunció que continuaban en competencia.

La definición quedó entonces entre Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking. “Los dos tuvieron los peores platos”, sentenció Germán Martitegui. “Un plato con muchos vegetales y otro con pocos. Si fuera por nosotros ninguno de los dos seguiría pero nos tocó elegir”, agregó el chef antes de comunicar que quien debía abandonar el certamen era Rusherking, que había ingresado al reality durante la instancia de repechaje junto a Esther Goris, eliminada la semana pasada.

Tanto Donato como Damián Betular destacaron la rápida adaptación del cantante tras su regreso al programa, aunque remarcaron que no fue suficiente para sostener el ritmo de quienes ya venían compitiendo desde el inicio. Rusherking, por su parte, reconoció que era consciente de la dificultad, pero aseguró que continuará cocinando en su casa.

La noche fue descripta como una de las más exigentes, sin margen para concesiones. Los chefs impusieron condiciones estrictas a los participantes peor puntuados de la semana, quienes debieron elaborar platos con ingredientes “mini” dispuestos por la producción en sus cajas. El desafío combinó técnica, ingenio y estética, con un tiempo límite de 60 minutos.

Finalmente, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez quedaron señalados como los autores de las preparaciones menos logradas, y tras la última deliberación, el cantante santiagueño se convirtió en el nuevo eliminado del reality culinario.

Hasta el momento, los eliminados de MasterChef Celebrity 2025/2026 son: Jorge “Roña” Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris y Rusherking.

Por qué los ingredientes “baby” pusieron en jaque a los delantales negros de MasterChef Celebrity

La gala de eliminación de este lunes de MasterChef Celebrity tuvo como consigna principal preparar un plato con ingredientes “baby”, pequeños en tamaño pero de gran dificultad técnica.

Debajo de la caja misteriosa apareció una selección de mini ingredientes con la codorniz como protagonista, una proteína delicada que puede marcar la diferencia entre seguir en competencia o quedar eliminado.

Al presentar el desafío, Germán Martitegui explicó: “Como ya se habrán dado cuenta, en la caja hay ingredientes de menor tamaño, conocidos como baby. Son tiernos, de textura suave y muy delicados. Se suelen usar en presentaciones elegantes, platos de autor y guarniciones refinadas. Son valorados en la alta cocina por su estética y sutileza”.

Luego, Donato de Santis anunció el tiempo de trabajo y aclaró que el plato sería libre, mientras Damián Betular advirtió: “Presten atención porque de eso va a depender el plato que construyan. Tómense tiempo para el emplatado, no lo dejen para último momento. Es igual de importante que el momento de cocinar”.

Por último, Martitegui remarcó el mayor riesgo del desafío al señalar: “Y recuerden que la pechuga y los muslos tienen tiempo diferente de cocción”, dejando en claro que la codorniz podía convertirse en la gran enemiga de la noche.