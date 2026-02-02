Peter Lanzani internado de urgencia: qué le pasó y cómo evoluciona

Peter Lanzani fue hospitalizado este lunes de manera preventiva tras una descompensación que encendió las alarmas. La información fue revelada en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa brindó detalles sobre el episodio y el estado de salud del artista.
Peter Lanzani fue hospitalizado este lunes de manera preventiva tras una descompensación que encendió las alarmas. La información fue revelada en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa brindó detalles sobre el episodio y el estado de salud del artista.
Lanzani ingresó al Sanatorio Colegiales cerca del mediodía, luego de sentirse mal y necesitar asistencia inmediata. Según trascendió, llegó en silla de ruedas, lo que generó preocupación y activó un rápido operativo médico al arribar al centro de salud.
De acuerdo a lo contado por Ochoa en el ciclo de América TV, fue su pareja quien lo acompañó en primera instancia y el equipo médico actuó de inmediato: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”. Por estas horas, el actor permanece en observación mientras se define si será necesaria o no una intervención quirúrgica. “Verán si eventualmente tienen que operarlo o no”, agregó el panelista.
Durante la internación, Lanzani presentó fiebre, un síntoma que generó alarma en el sanatorio. Sin embargo, el periodista aclaró que el cuadro se encuentra bajo control y que la evolución es favorable.
Con el correr de las horas, también se hicieron presentes familiares del actor, quienes permanecen a su lado mientras recibe atención médica. Ochoa precisó además que “a la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, lo que explica la urgencia del ingreso.
Por el momento, el actor se encuentra estable, fuera de peligro, y continuará en observación. Si bien la situación generó preocupación inicial, todo indica que el cuadro no implicaría un riesgo grave.
Peter Lanzani será uno de los protagonistas de la nueva película argentina que prepara Netflix, bajo la dirección de Santiago Mitre, el realizador que alcanzó reconocimiento internacional con Argentina, 1985.
El film, que también tendrá como figura central a Verónica Llinás, fue anunciado oficialmente este 28 de enero y se inscribe dentro del género thriller político, con una historia ambientada en plena dictadura argentina.
Según adelantaron desde la plataforma, la película retrata la infiltración de un oficial de alto rango en grupos que comenzaban a organizarse pacíficamente para reclamar por sus familiares detenidos, sin advertir que esos encuentros estaban dando origen a una forma inédita de resistencia civil.
La producción estará a cargo de La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), y el rodaje comenzará en marzo, con locaciones previstas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires.
Tras el impacto internacional de Argentina, 1985 y su nominación al Premio Oscar, Mitre vuelve a abordar un hecho real desde una mirada íntima y política. Sobre este nuevo proyecto, el director explicó: "Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde".
De esta manera, Peter Lanzani suma un nuevo desafío cinematográfico de alto perfil en Netflix, dentro de una historia atravesada por la memoria, el poder y la resistencia, de la mano de uno de los directores argentinos más prestigiosos del último tiempo.