Pero la noche tuvo otro condimento: Pilar también estuvo en la celebración, que contó con la conducción de Pamela David y Mariano Iúdica. Así, la periodista y su expareja coincidieron en el mismo lugar, a pocos días de que la ruptura se hiciera pública.

Aunque se mantuvieron a distancia, se los pudo ver cruzando miradas desde lejos, en una escena marcada por la tensión del reencuentro. Entre las versiones que rodean a Smith y la compañía de Josefina junto a Rafael, el evento se convirtió en el escenario de un encuentro que no pasó inadvertido.

Qué dijo Pilar Smith sobre su separación

Pilar Smith habló sobre su separación de Rafael Ruiz Huidobro y aclaró que la ruptura estuvo relacionada con el desgaste de la pareja. Al confirmar la noticia en LAM (América TV), la periodista descartó que otra persona hubiera influido en la decisión.

“No hubo terceros en discordia. Desgaste”, aseguró al explicar los motivos del distanciamiento. Además, contó que fue ella quien tomó la iniciativa de terminar la relación: “Decidí cortar yo. Fue un desgaste importante”.