La emoción de Luck Ra en pleno show tras separarse de La Joaqui: "Sé quién soy"

Luck Ra se emocionó el fin de semana durante un concierto en el Festival de la Nieve de Bariloche en medio del revuelo que generó su reciente separación de La Joaqui.
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El cantante Luck Ra tomó la palabra sobre el escenario el fin de semana para hablar de un tema particular en medio de su reciente separación de La Joaqui y se quebró.
Luck Ra se emocionó el fin de semana durante un concierto en el Festival de la Nieve de Bariloche en medio del revuelo que generó su reciente separación de La Joaqui.
El cantante no se refirió al reciente final de su noviazgo sino que abrió su corazón al hablar sobre las duras críticas a cuestiones físicas y comentarios que detectó en el último tiempo, compartiendo una profunda reflexión del tema.
“No es que me duela a mí, porque yo ya sé quién soy, pero hay algo que me gustaría aclarar y que es lo único donde tal vez me pueda llegar a entrar la bala. Y es que se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, comenzó el cantante en un video compartido por la cuenta en X de El Ejército de LAM.
“Y yo quiero aclarar algo... Realmente se los juro por Dios que si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes burro de Shrek. Tengo un diente partido, ni siquiera me lo quiero arreglar porque me lo he chupado un montón. Sinceramente, para mí el querer corregir algo... Yo no quiero nada de eso”, continuó movilizado.
En base a lo vivido, remarcó que esos comentarios pueden herir a los más pequeños: “Y quiero aclarar que en realidad uno yo creo que en la infancia también uno puede llegar a sufrir mucho de eso. Y solo quiero decir que cada niño que esté acá necesito que aprenda a amarse tal como es".
"Tal vez en el colegio puede llegar a sufrir esas cosas. Y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que esté en el corazón", reconoció Luck Ra.
"Y cada imperfección que le digan es su marca personal. Así que yo voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes. Y yo quiero que cada imperfección que usted sienta que tenga en realidad es su marca personal hermano. Y después todo lo demás, bueno, no fue”, cerró el cantante a pura emoción ante el apoyo del público.
La Joaqui admitió en su visita a PH, Podemos Hablar el romántico gesto que tuvo Luck Ra poco antes de separarse en medio del dolor por el inesperado final de la relación.
"La realidad es que una semana antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de dos millones de pesos. O sea, nosotros nos amábamos", dijo la cantante entre lágrimas.
"Por ahí es pendejo y quiere salir de joda", le marcó Yanina Latorre, también invitada al programa de Telefe. Y ella reconoció: "Y yo lo conocí así la verdad, la felicida de él es sus amigos, no es un villano por eso".