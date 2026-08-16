La emoción de Luck Ra en pleno show tras separarse de La Joaqui: "Sé quién soy"

En base a lo vivido, remarcó que esos comentarios pueden herir a los más pequeños: “Y quiero aclarar que en realidad uno yo creo que en la infancia también uno puede llegar a sufrir mucho de eso. Y solo quiero decir que cada niño que esté acá necesito que aprenda a amarse tal como es".

"Tal vez en el colegio puede llegar a sufrir esas cosas. Y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que esté en el corazón", reconoció Luck Ra.

"Y cada imperfección que le digan es su marca personal. Así que yo voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes. Y yo quiero que cada imperfección que usted sienta que tenga en realidad es su marca personal hermano. Y después todo lo demás, bueno, no fue”, cerró el cantante a pura emoción ante el apoyo del público.

La Joaqui reveló el millonario regalo que le hizo Luck Ra antes de dejarla

La Joaqui admitió en su visita a PH, Podemos Hablar el romántico gesto que tuvo Luck Ra poco antes de separarse en medio del dolor por el inesperado final de la relación.

"La realidad es que una semana antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de dos millones de pesos. O sea, nosotros nos amábamos", dijo la cantante entre lágrimas.

"Por ahí es pendejo y quiere salir de joda", le marcó Yanina Latorre, también invitada al programa de Telefe. Y ella reconoció: "Y yo lo conocí así la verdad, la felicida de él es sus amigos, no es un villano por eso".