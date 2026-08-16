Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre tras el último dato de inflación

Cuánto cobrarán la AUH y las asignaciones en septiembre

El aumento del 2,1% también impactará en las asignaciones familiares y prestaciones de ANSES.

Los valores informados para septiembre serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.011,11.

$154.011,11. AUH por hijo con discapacidad: $501.473,96.

El incremento se aplica en función del mismo mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.

AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La inflación de julio fue del 2,1%

El IPC de julio registró una suba del 2,1%, luego del 1,9% de junio. De esta manera, el índice volvió a acelerarse después de tres meses consecutivos de desaceleración.

En la comparación interanual, la inflación acumuló 33,8%, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 el aumento de precios alcanzó el 19,3%.

Por categorías, el IPC Núcleo aumentó 1,8%, mientras que los precios estacionales registraron una suba del 4,5%. Los precios regulados, por su parte, avanzaron 2,1%.

El resultado estuvo dentro del rango previsto por las principales consultoras privadas. Algunas estimaciones habían anticipado una inflación cercana al 2%, mientras que otras proyectaban un resultado de hasta 2,1%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato poco antes de su publicación y defendió el rumbo económico del Gobierno. “Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo”, sostuvo, al destacar la política fiscal y el control de la emisión monetaria.