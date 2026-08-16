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Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre tras el último dato de inflación

El INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%. Ese porcentaje define la actualización de los haberes previsionales y las asignaciones familiares que ANSES pagará en septiembre de 2026. Cuánto cobrarán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

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Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre tras el último dato de inflación

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre tras el último dato de inflación

El INDEC publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que registró una variación mensual del 2,1%. El dato determina el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

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Jubilados de ANSES: quiénes cobran HOY 14 de agosto los $489.775. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La actualización se realiza de acuerdo con el esquema de movilidad previsional establecido por el Decreto 274/2024, que vincula los aumentos mensuales con la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el IPC de julio define la suba que recibirán los beneficiarios de ANSES durante septiembre.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre

Con el aumento del 2,1%, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $428.591,11.
  • Jubilación mínima con bono: $498.591,11.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,88.
  • PUAM con bono: $414.349,88.
  • Pensiones no contributivas: $300.015,36.
  • Pensiones no contributivas con bono: $371.492,36.
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $428.591,11.
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $500.068,11.

El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes más bajos y permite que la jubilación mínima alcance casi los $500.000 durante septiembre.

Cuánto cobrarán la AUH y las asignaciones en septiembre

El aumento del 2,1% también impactará en las asignaciones familiares y prestaciones de ANSES.

Los valores informados para septiembre serán:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.011,11.
  • AUH por hijo con discapacidad: $501.473,96.

El incremento se aplica en función del mismo mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.

AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La inflación de julio fue del 2,1%

El IPC de julio registró una suba del 2,1%, luego del 1,9% de junio. De esta manera, el índice volvió a acelerarse después de tres meses consecutivos de desaceleración.

En la comparación interanual, la inflación acumuló 33,8%, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 el aumento de precios alcanzó el 19,3%.

Por categorías, el IPC Núcleo aumentó 1,8%, mientras que los precios estacionales registraron una suba del 4,5%. Los precios regulados, por su parte, avanzaron 2,1%.

El resultado estuvo dentro del rango previsto por las principales consultoras privadas. Algunas estimaciones habían anticipado una inflación cercana al 2%, mientras que otras proyectaban un resultado de hasta 2,1%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato poco antes de su publicación y defendió el rumbo económico del Gobierno. “Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo”, sostuvo, al destacar la política fiscal y el control de la emisión monetaria.

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