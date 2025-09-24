En vivo Radio La Red
Miguel Ángel Russo volvió a quedar internado y le harán estudios programados

El técnico volvió a generar preocupación porque es la segunda vez en la semana que ingresa a la clínica. El lunes fue atendido por un cuadro de deshidratación.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, volvió a ausentarse del entrenamiento de este miércoles para someterse a nuevos estudios médicos, lo que generó preocupación entre los hinchas xeneizes. En su lugar, la práctica estuvo a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien comandará al plantel mientras que el DT permanezca internado.

El lunes, tras el empate ante Central Córdoba en La Bombonera, Russo había sido atendido por un cuadro de deshidratación. Los médicos le colocaron suero y, una vez estabilizado, regresó a su casa. Al día siguiente pudo dirigir al plantel en el predio de Ezeiza.

Los chequeos de este miércoles estaban programados con anterioridad. Según informó TyC Sports, el DT pasará la noche internado en la clínica y este jueves recibirá el alta para regresar a su domicilio.

La postura de Boca sobre la salud de su DT

Desde el club aseguran que no hay alarma por su evolución. “Cero preocupación por el día a día. Lo único que quieren es que Russo esté bien. Si no puede ir al predio, no hay problema: trabajan sus colaboradores”, explicó el periodista Leandro Aguilera.

El enojo de Russo por los rumores

El propio entrenador salió al cruce de los comentarios sobre su salud: “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo”, sostuvo.

Además, destacó el nivel del equipo: “Son partidos parejos, Boca viene jugando bien. Para nosotros es importante seguir mejorando y elevando los niveles”.

