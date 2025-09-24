Miguel Ángel Russo volvió a quedar internado y le harán estudios programados. 

La postura de Boca sobre la salud de su DT

Desde el club aseguran que no hay alarma por su evolución. “Cero preocupación por el día a día. Lo único que quieren es que Russo esté bien. Si no puede ir al predio, no hay problema: trabajan sus colaboradores”, explicó el periodista Leandro Aguilera.

El enojo de Russo por los rumores

El propio entrenador salió al cruce de los comentarios sobre su salud: “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo”, sostuvo.

Además, destacó el nivel del equipo: “Son partidos parejos, Boca viene jugando bien. Para nosotros es importante seguir mejorando y elevando los niveles”.