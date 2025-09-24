El sueño que perseguía Thiago Medina desde chico tras una dolorosa pérdida

En dicha presentación, Thiago manifestó que si conseguía ganar el reality, todo iba a ir para ayudar a sus hermanos. "Si gano el premio, lo primero que haría es arreglar mi casa para que mis hermanos tenga una mayor comodidad", manifestó.

Embed

¿Qué datos dio Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina?

Daniela Celis compartió un mensaje en redes sociales el miércoles 24 de septiembre con las últimas novedades sobre la salud de Thiago Medina, quien permanece internado desde hace 11 días en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el grave accidente en moto ocurrido en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez.

"Últimas novedades de Thiago. El paciente en la noche presentó episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso", precisó Pestañela al difundir el informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el parte médico de hoy.

Luego agregó: "Evolucionó con respuesta favorable. Actualmente sin requerimiento inotrópico con parámetros de respirador y de gases similares a los del día de ayer. Continúa con cobertura antibiótica dirigida. Pronóstico reservado".

"Seguimos con el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Queremos agradecer a todos sus plegarias y a los médicos del hospital por el accionar y estar presente día y noche asistiéndolo", concluyó la madre de Laia y Aimé, pidiendo que la gente siga enviando fuerzas a través de la fe. En paralelo, Camilota, hermana de Thiago, replicó el mismo mensaje en sus redes.

Horas antes, Daniela Celis había compartido un posteo alarmante sobre el estado de salud del joven: "Necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación. Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

daniela celis salud thiago medina