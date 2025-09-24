El pedido del abuelo de Brenda y Morena: "Que no digan que mis nietas eran..."

"Si es una banda narco, ¿A quién puede agarrar? ¿Al que vende medio kilo de cocaína? ¿Y por dónde entra la cocaína? ¿Por dónde entran todas las cosas? En la frontera nadie nos cuida. Estamos muy descuidados", dijo Alberto sobre la pista narco de la que hablan los investigadores.

"Ojalá me balearan a mí, no le hubiera pasado nada a mi nieta. Siempre jugaba con Brenda, que me decía que la manija de adelante la iba a llevar ella, cuando yo me vaya. Y atrás, iba a estar Morena, se iban a repartir los lugares", comentó emocionado sobre las escenas con las que bromeaba con sus nietas.

"El primero que me tendría que ir soy yo, a mí que me vengan a balear, tendría que poner el pecho yo. Yo siempre soñaba con que ellas me iban a llevar a mí. Y yo ahora tengo que llevar a ellas", lamentó.

Burlando el abogado de la familia

"Acá mi nieto está en comunicación con Burlando. Creo que él nos va a representar, él nos dio la plena seguridad que va a estar con nosotros hasta la última consecuencia", reveló Alberto aunque no precisó si el reconocido abogado representará solo a su familia o también a la de Lara.

El enojo con Espinoza y Burlando

El abuelo de las dos jóvenes, apuntó contra el intendente de La Matanza Fernando Espinoza: "Quisiera que venga el intendente y nos dé una explicación" y recriminó: "Es un cobarde, porque tendría que haber venido acá. Como anda siempre custodiado, y venir y decir, 'Estoy con ustedes". Y ya está, nos conformó".

Los reproches también alcanzaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Tenía que haber intervenido la ministra, que interviene nada más cuando le cortan una calle, y ahí se solucionan todos los problemas. ¿Por qué no se presentaron acá? Si realmente es una causa federal, la droga es una causa federal", arremetió.

"Nos sentimos desprotegidos. Porque si vos te sentís abandonado, estás muy solo. Pero a vos te tienen que proteger para que te sientas bien. Que vengan, te pongan una mano en el hombro y te sentís que alguien te quiere. A nosotros no nos quieren", lamentó.