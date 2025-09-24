En vivo Radio La Red
Torturas, quemaduras y dedos cortados: la feroz revelación de las autopsias de las tres chicas asesinadas en La Tablada

La data de la muerte es de hace cuatro días y se constató que a una de las jóvenes le cortaron parte de los dedos de una mano.

Los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez confirmaron la brutalidad del crimen que conmociona a La Matanza y Florencio Varela. Según adelantó el periodista Rolando Barbano, las jóvenes fueron asesinadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado pasado.

Los secretos de la banda narco peruana involucrada en el triple crimen que conmociona a La Matanza

De acuerdo con los peritos forenses, la primera víctima presentaba un golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen, que habría sido realizado después de la muerte. La tercera sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

La autopsia estuvo a cargo del cuerpo forense de Lomas de Zamora y destacó que la menor tiene la oreja izquierda cortada y le seccionaron la carótida y además presentaba los dedos quemados, que habría sido en vida. Todo hace presumir que llegaron a Varela y realizaron el crimen, mientras que se investiga el móvil.

Además, se constató que a una de las jóvenes le cortaron parte de los dedos de una mano, aunque todavía no se pudo determinar a cuál. Las familias de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) identificaron los cuerpos.

El triple crimen se confirmó este miércoles, luego de que la Policía Bonaerense encontrara los cuerpos enterrados en una casa del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Las familias de las víctimas ya realizaron el reconocimiento.

La investigación avanzó gracias al rastreo de la camioneta blanca en la que las tres chicas subieron en La Tablada la noche del viernes. Esa pista llevó a los investigadores hasta el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde hallaron manchas de sangre y detuvieron a un hombre y una mujer, sospechados de limpiar la escena del crimen.

Una investigación con múltiples allanamientos

Los operativos incluyeron varios allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol de Florencio Varela. Finalmente, en una segunda vivienda, los agentes encontraron los cuerpos enterrados en el jardín, lo que confirmó la peor hipótesis de la búsqueda.

La data de la muerte es de hace cuatro días.

El caso, que estremece al país, continúa bajo investigación y ya hay varios detenidos, aunque los investigadores creen que todavía hay más personas involucradas en el triple asesinato con sello narco.

