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Brutal ataque a una adolescente: tuvo que fingir estar muerta para que el agresor dejara de golpearla

La víctima tiene 16 años y fue atacada frente a su casa en Córdoba. Un adolescente de 17 fue detenido y la causa se investiga como tentativa de homicidio doblemente agravado.

Una adolescente de 16 años fue atacada frente a su casa en La Calera

Una adolescente de 16 años fue atacada frente a su casa en La Calera, Córdoba. (Foto: gentileza elDoceTV, mejorada por IA)

Una adolescente de 16 años fue brutalmente atacada frente a su casa en La Calera, Córdoba, y recurrió a una desesperada estrategia para intentar sobrevivir. En medio de la agresión, fingió estar muerta y el atacante dejó de golpearla antes de escapar.

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Los testimonios del incidente con un avión que iba a Israel. (Foto: A24.com)

El episodio ocurrió en el barrio Los Filtros, cuando la joven regresaba a su vivienda. Según consta en la denuncia, fue sorprendida por un adolescente que la golpeó y la hirió con un arma blanca.

Poco después del ataque, un joven de 17 años fue detenido en la misma localidad. Quedó alojado en el Complejo Esperanza mientras la Justicia intenta reconstruir las circunstancias de la agresión.

La víctima quedó gravemente herida y fue auxiliada por un vecino identificado como Adrián, quien contó que la encontró perdiendo una importante cantidad de sangre en el piso. “Fui a buscar mi auto, una toalla y la llevamos al hospital porque se estaba desangrando en el piso”, relató el hombre a medios locales.

Durante el traslado, la adolescente perdió el conocimiento. Una vez que ingresó al centro de salud, los médicos lograron estabilizarla. La joven continúa recuperándose y todavía no regresó al colegio, en tanto, su mamá, Romina, explicó que el ataque también tuvo consecuencias emocionales y que su hija comenzará tratamiento psicológico: “Estamos consternados, con miedo y sin poder dormir”, expresó la mujer.

El detenido permanece en el Complejo Esperanza. (Foto: gentileza eldoceTV)

El detenido permanece en el Complejo Esperanza. (Foto: gentileza eldoceTV)

Qué vínculo tenía la adolescente con el acusado

La madre de la víctima aclaró que su hija y el adolescente detenido no mantenían una relación sentimental y aseguró que solamente eran vecinos.

El vínculo es de vecinos”, explicó. Según detalló, ambos habían tenido un contacto a través de Instagram por medio de un amigo en común, pero hacía varios meses que no interactuaban. La familia solicitó medidas de protección y reclamó además una modificación en la calificación legal de la causa.

Cambiaron la imputación por el ataque en La Calera

El abogado de la familia, Ezequiel Vicente, explicó que inicialmente el adolescente había sido imputado por agresiones graves.

Sin embargo, a pedido de la querella, la investigación pasó a estar encuadrada como homicidio doblemente agravado por alevosía y por violencia de género en grado de tentativa, además de violación de domicilio.

El acusado, de 17 años, permanece alojado en el Complejo Esperanza mientras continúa la investigación judicial. Familiares, amigos y vecinos de la adolescente realizaron el miércoles una movilización en La Calera para reclamar justicia y acompañar a la joven durante su recuperación.

En pocas palabras

  • Ataque brutal: Adolescente de 16 años fingió estar muerta para sobrevivir a agresión con arma blanca.
  • Detención y causa: Un joven de 17 años fue detenido; la causa se investiga como tentativa de homicidio doblemente agravado.
  • Estado de salud: La víctima fue estabilizada en el hospital y comenzará tratamiento psicológico por secuelas emocionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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