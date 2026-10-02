Brutal ataque a una adolescente: tuvo que fingir estar muerta para que el agresor dejara de golpearla

Durante el traslado, la adolescente perdió el conocimiento. Una vez que ingresó al centro de salud, los médicos lograron estabilizarla. La joven continúa recuperándose y todavía no regresó al colegio, en tanto, su mamá, Romina, explicó que el ataque también tuvo consecuencias emocionales y que su hija comenzará tratamiento psicológico: “Estamos consternados, con miedo y sin poder dormir”, expresó la mujer.

El detenido permanece en el Complejo Esperanza. (Foto: gentileza eldoceTV)

Qué vínculo tenía la adolescente con el acusado

La madre de la víctima aclaró que su hija y el adolescente detenido no mantenían una relación sentimental y aseguró que solamente eran vecinos.

“El vínculo es de vecinos”, explicó. Según detalló, ambos habían tenido un contacto a través de Instagram por medio de un amigo en común, pero hacía varios meses que no interactuaban. La familia solicitó medidas de protección y reclamó además una modificación en la calificación legal de la causa.

Cambiaron la imputación por el ataque en La Calera

El abogado de la familia, Ezequiel Vicente, explicó que inicialmente el adolescente había sido imputado por agresiones graves.

Sin embargo, a pedido de la querella, la investigación pasó a estar encuadrada como homicidio doblemente agravado por alevosía y por violencia de género en grado de tentativa, además de violación de domicilio.

El acusado, de 17 años, permanece alojado en el Complejo Esperanza mientras continúa la investigación judicial. Familiares, amigos y vecinos de la adolescente realizaron el miércoles una movilización en La Calera para reclamar justicia y acompañar a la joven durante su recuperación.