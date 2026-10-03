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El particular gesto de Mirtha Legrand con Juana Viale desde la clínica: "Viene a..."

Juana Viale llevó tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand y reveló cómo la acompaña su abuela desde la clínica, donde sigue de cerca cada emisión de su programa y no pierde la oportunidad de hacerle sus habituales observaciones.

3 oct 2026, 23:35
El particular gesto de Mirtha Legrand con Juana Viale desde la clínica: Viene a...

El particular gesto de Mirtha Legrand con Juana Viale desde la clínica: "Viene a..."

El particular gesto de Mirtha Legrand con Juana Viale desde la clínica: Viene a...

El particular gesto de Mirtha Legrand con Juana Viale desde la clínica: "Viene a..."

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente del cuadro de salud que la llevó a permanecer internada y bajo supervisión médica. Mientras continúa con su recuperación, la conductora mantiene en pausa sus compromisos televisivos hasta poder retomar su actividad habitual.

En paralelo, comenzó un nuevo mes y Juana Viale sigue al frente de La Noche de Mirtha (El Trece), el clásico ciclo de los sábados por la noche.

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Este sábado 3 de octubre, la actriz llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela, luego de que Barbie Simons, una de las invitadas a la mesaza junto a Luis Novaresio, Carlos Melconian y Natasha Niebieskikwiat, le consultara cómo se encontraba la conductora.

Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, respondió Juana, quien confirmó que la Chiqui evoluciona favorablemente y continúa bajo seguimiento médico. Y agregó: De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”.

Por último, reveló que la Chiqui sigue de cerca el programa desde el sanatorio y que no pierde la costumbre de hacerle llegar sus observaciones. “ Nos está mirando y después me viene la bajada de línea ”, contó entre risas. Cuando le preguntaron qué le dice Mirtha después de verla en pantalla, la actriz respondió: “Todas cosas lindas".

Que le había reclamado Mirtha Legrand a Juana Viale

Las observaciones de Mirtha Legrand hacia Juana Viale no son algo nuevo. La conductora ya había dejado en claro durante el programa del fin de semana pasado que, incluso desde el sanatorio, su abuela continúa muy pendiente de cada detalle de la emisión.

En esta oportunidad, Juana volvió a contar que la Chiqui sigue el ciclo desde la clínica y que no duda en hacerle llegar sus comentarios sobre lo que ve en pantalla. "La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó con cariño.

     

 

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