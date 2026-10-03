El particular gesto de Mirtha Legrand con Juana Viale desde la clínica: "Viene a..."

Por último, reveló que la Chiqui sigue de cerca el programa desde el sanatorio y que no pierde la costumbre de hacerle llegar sus observaciones. “ Nos está mirando y después me viene la bajada de línea ”, contó entre risas. Cuando le preguntaron qué le dice Mirtha después de verla en pantalla, la actriz respondió: “Todas cosas lindas".

Que le había reclamado Mirtha Legrand a Juana Viale

Las observaciones de Mirtha Legrand hacia Juana Viale no son algo nuevo. La conductora ya había dejado en claro durante el programa del fin de semana pasado que, incluso desde el sanatorio, su abuela continúa muy pendiente de cada detalle de la emisión.

En esta oportunidad, Juana volvió a contar que la Chiqui sigue el ciclo desde la clínica y que no duda en hacerle llegar sus comentarios sobre lo que ve en pantalla. "La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó con cariño.