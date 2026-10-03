Crimen de Nerea: los nuevos detalles de la autopsia que revelaron cómo murió la nena de 11 años

Los acusados son la abuela, la madre y el tío de la víctima.

La lesión determinante habría sido la rotura de la aorta torácica, que desencadenó el cuadro que terminó con la muerte de la nena.

Los primeros resultados de la autopsia ya habían despertado las sospechas de los investigadores y llevado a la fiscal a solicitar la detención de cuatro familiares. Sin embargo, uno de ellos posteriormente recuperó la libertad por falta de pruebas, por lo que actualmente hay tres sospechosos.

Quiénes son los tres familiares investigados

Los sospechosos son Rocío Aldana Pereira, de 28 años y madre de Nerea; Mónica Villalba, de 53, abuela de la víctima; y Carlos Ezequiel Pereira, de 25, tío materno.

Los tres convivían con la menor y fueron indagados por la fiscal, aunque se negaron a declarar. La Justicia todavía intenta establecer cuál habría sido el rol de cada uno en los hechos que terminaron con la muerte de la niña.

En el expediente también declararon vecinos, policías que acudieron a la vivienda y personal docente. A partir de esos testimonios, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo eran los últimos días de Nerea y las condiciones en las que vivía. Según fuentes de la investigación, la nena atravesaba una situación de abandono y falta de contención familiar.

Cómo encontraron muerta a Nerea en Berazategui

El cuerpo de la niña fue encontrado en una vivienda de la calle 19, en Berazategui, luego de que un llamado al 911 alertara sobre su muerte.

Cuando la Policía llegó al domicilio, encontró a Nerea en posición fetal sobre el piso. En ese momento, su abuela aseguró ante los efectivos que la menor se había quitado la vida mediante un elemento de sujeción colocado alrededor del cuello y atado al marco de la puerta del baño.

La nena de 11 años encontrada sin vida en su casa de Berazategui. (Foto: Google)

Según esa primera versión, un familiar habría encontrado a la niña, la habría bajado y posteriormente trasladado hasta el lugar donde finalmente fue hallada por los policías.

La fiscal Mateos ordenó inmediatamente preservar la escena, identificar a las personas que podían aportar información y trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia. Los resultados forenses comenzaron a poner en duda aquella explicación y la hipótesis inicial perdió fuerza hasta quedar descartada.

De un supuesto suicidio a una investigación por homicidio

A medida que avanzaron las pericias, la Justicia detectó inconsistencias en los relatos aportados por los familiares. En el terreno donde vivía Nerea existen tres construcciones diferentes ocupadas por integrantes de la familia. De acuerdo con la investigación, los habitantes del lugar no pudieron brindar explicaciones claras sobre qué había ocurrido antes de la muerte de la menor.

La Fiscalía ordenó entonces una serie de allanamientos y la causa comenzó a investigarse inicialmente bajo la calificación de abandono de persona seguido de muerte. Durante los procedimientos realizados por personal de la SDDI Berazategui, Policía Científica y otras dependencias bonaerenses, se secuestraron 11 teléfonos celulares, una mochila perteneciente a Nerea y distintas anotaciones consideradas de interés.

Con los resultados definitivos de la autopsia y las pruebas reunidas hasta el momento, la investigación volvió a cambiar de rumbo y la Justicia ahora intenta esclarecer un homicidio.

La causa continúa abierta y los investigadores buscan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda, quién provocó las lesiones que terminaron con la vida de Nerea y qué responsabilidad tuvo cada uno de los tres familiares investigados.