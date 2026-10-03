Peregrinación a Luján: una multitud camina hacia la Basílica y estiman una convocatoria récord

Durante todo el sábado se registró un flujo constante de peregrinos y la llegada continuará durante la madrugada, en medio de las celebraciones religiosas previstas para este fin de semana. Los organizadores y los organismos involucrados en el operativo manejan estimaciones preliminares que podrían superar los dos millones de participantes.

El operativo especial por la Peregrinación a Luján

Ante la magnitud de la convocatoria, se desplegó un importante dispositivo de asistencia y seguridad a lo largo del recorrido. El operativo incluye hospitales móviles, ambulancias, puestos sanitarios, controles de tránsito, efectivos policiales, personal de Defensa Civil, baños químicos, puntos de hidratación y lugares destinados al descanso de los peregrinos.

A su vez, alrededor de 6.000 voluntarios participan de las tareas de acompañamiento y asistencia a los fieles durante la extensa caminata. El dispositivo fue coordinado entre diferentes organismos nacionales y bonaerenses, con un refuerzo de los servicios de emergencia ante la llegada masiva de personas a Luján.

La peregrinación comenzó bajo una intensa lluvia. (Foto: redes sociales)

Trenes especiales y puntos de hidratación

Para facilitar el regreso de los participantes, Trenes Argentinos dispuso un esquema especial de servicios entre Moreno y Luján, con frecuencias adicionales durante el fin de semana.

El refuerzo busca acompañar especialmente la desconcentración una vez finalizadas las principales celebraciones en la Basílica. Además, AySA desplegó 12 camiones cisterna con agua potable en diferentes puntos del trayecto para abastecer a quienes realizan la peregrinación.

A lo largo del camino también funcionan puestos de alimentos, espacios de descanso y puntos de reciclaje, además de los centros de asistencia sanitaria. Con miles de personas todavía avanzando hacia la Basílica y un flujo que continuará durante la madrugada, la Peregrinación a Luján 2026 se encamina a cerrar una de sus ediciones de mayor convocatoria.