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Peregrinación a Luján: una multitud camina hacia la Basílica y estiman una convocatoria récord

Miles de peregrinos ya llegaron a la Basílica, mientras continúa el operativo de asistencia y seguridad desplegado a lo largo de los 60 kilómetros del recorrido.

Una multitud camina hacia la Basílica y estiman una convocatoria récord. (Foto: Web Santuaria de Luján)

Una multitud camina hacia la Basílica y estiman una convocatoria récord. (Foto: Web Santuaria de Luján)

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se desarrolla este fin de semana con una multitud de fieles que recorre los casi 60 kilómetros que separan Liniers de la Basílica. Según las primeras estimaciones, más de dos millones de personas podrían participar de la tradicional caminata, una de las manifestaciones religiosas más importantes de la Argentina.

Leé también Peregrinación a Luján bajo la lluvia: miles de fieles caminan rumbo a la Basílica
Miles de fieles avanzan hacia Luján bajo la lluvia.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, cientos de miles de peregrinos avanzan hacia Luján, mientras una gran cantidad de fieles ya llegó al santuario. El movimiento continuará durante toda la noche y la madrugada, cuando se espera uno de los momentos de mayor concentración.

Los organizadores de la Iglesia y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires calculan que más de dos millones de fieles participan de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. De confirmarse las proyecciones preliminares, la edición 2026 podría convertirse en una de las más convocantes de la historia.

La tradicional caminata comenzó en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y tiene como destino final la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El recorrido tiene una extensión cercana a los 60 kilómetros y atraviesa diferentes localidades del oeste del conurbano bonaerense antes de llegar a la ciudad de Luján.

Durante todo el sábado se registró un flujo constante de peregrinos y la llegada continuará durante la madrugada, en medio de las celebraciones religiosas previstas para este fin de semana. Los organizadores y los organismos involucrados en el operativo manejan estimaciones preliminares que podrían superar los dos millones de participantes.

El operativo especial por la Peregrinación a Luján

Ante la magnitud de la convocatoria, se desplegó un importante dispositivo de asistencia y seguridad a lo largo del recorrido. El operativo incluye hospitales móviles, ambulancias, puestos sanitarios, controles de tránsito, efectivos policiales, personal de Defensa Civil, baños químicos, puntos de hidratación y lugares destinados al descanso de los peregrinos.

A su vez, alrededor de 6.000 voluntarios participan de las tareas de acompañamiento y asistencia a los fieles durante la extensa caminata. El dispositivo fue coordinado entre diferentes organismos nacionales y bonaerenses, con un refuerzo de los servicios de emergencia ante la llegada masiva de personas a Luján.

La peregrinaci&oacute;n comenz&oacute; bajo una intensa lluvia. (Foto: redes sociales)

La peregrinación comenzó bajo una intensa lluvia. (Foto: redes sociales)

Trenes especiales y puntos de hidratación

Para facilitar el regreso de los participantes, Trenes Argentinos dispuso un esquema especial de servicios entre Moreno y Luján, con frecuencias adicionales durante el fin de semana.

El refuerzo busca acompañar especialmente la desconcentración una vez finalizadas las principales celebraciones en la Basílica. Además, AySA desplegó 12 camiones cisterna con agua potable en diferentes puntos del trayecto para abastecer a quienes realizan la peregrinación.

A lo largo del camino también funcionan puestos de alimentos, espacios de descanso y puntos de reciclaje, además de los centros de asistencia sanitaria. Con miles de personas todavía avanzando hacia la Basílica y un flujo que continuará durante la madrugada, la Peregrinación a Luján 2026 se encamina a cerrar una de sus ediciones de mayor convocatoria.

En pocas palabras

  • Multitud récord: Más de dos millones de fieles participan de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.
  • Operativo de asistencia: Se desplegó un amplio dispositivo de seguridad y ayuda a lo largo del recorrido.
  • Servicios especiales: Se implementaron trenes y camiones cisterna para asistir a los peregrinos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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