La Joaqui llevó su amor por Tiago PZK un paso más allá y se hizo una marca de por vida

Qué dijo Tiago PZK de Luck Ra

Tiago PZK se refirió a la relación que mantiene actualmente con Luck Ra y dejó una contundente definición cuando le preguntaron si todavía considera amigo al exnovio de La Joaqui. Su respuesta fue breve y no dejó demasiado margen para las interpretaciones: "No".

La pregunta surgió después de que el cordobés calificara de "traidor" a Tiago en medio de la polémica vinculada a su romance con La Joaqui. Frente a ese señalamiento, el cantante prefirió no profundizar en la confrontación y sostuvo: "Nada. Creo que cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece".

Sin embargo, cuando los cronistas fueron directamente al punto y quisieron saber si él mismo se consideraba un traidor, Tiago reaccionó con firmeza: "¡No! ¡¿Cómo me voy a considerar un traidor?!".

El cantante también aclaró que había tenido contacto con el cuartetero y que incluso se comunicó con él después de que terminara su relación con su actual novia. Además, explicó que en ese momento se encontraba en Berlín, con lo que buscó despejar las versiones que situaban el inicio de su acercamiento con la cantante en el aeropuerto, cuando ella regresó de España.

A la hora de hablar específicamente del vínculo que mantuvieron durante dos años Luck Ra y La Joaqui, Tiago evitó opinar sobre cuestiones íntimas y marcó distancia de cualquier comentario sobre la relación: "La verdad es que no puedo opinar de la intimidad de nadie. Creo que es una falta de respeto hablar de la vida de los demás en general".

Pero fue su respuesta sobre la amistad con Luck Ra la que terminó dejando la definición más contundente y expuso cómo quedó el vínculo entre ambos.