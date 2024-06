Y añadió: “Hoy la Justicia escucha mi palabra, me cree. Y creyéndome a mí les cree a muchas otras”. En ese marco, agradeció al movimiento de mujeres que estuvo junto a ella en todo el camino desde la primera denuncia que realizó en 2018.

Quién es el abogado de Juan Darthés en la causa con Thelma Fardin

El abogado de Juan Darthés en Argentina es Fernando Burlando. "En realidad lo que significa es que no va a estar en prisión, que puede alternativamente pernoctar en la cárcel y salir, que puedes quedarse algún día también en su domicilio”, afirmó el letrado.

“Es un régimen abierto, que era algo ya previsto, nosotros cuando yo le digo, mira, acá está complicado y ni te digo Nicaragua, se evaluaba esta alternativa en el caso de una sentencia desfavorable, igual falta mucho, falta mucho, yo sé que tal vez esto obviamente tiene alto impacto, pero mira, todavía falta que voten dos jueces más, después hay dos apelaciones más al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior, falta, falta, falta, falta, falta”, agregó en diálogo con La 100.

En esa misma línea, Burlando concluyó: “Y yo por lo que viene el juicio es bastante, o sea, no sé de dónde se habrán tomado para llevar una sentencia condenatoria, por más ya olvidemos no de los temas, vamos a saber que es una causa diferente, común, donde los nombres no pesen, ni de un lado ni del otro, no hay elementos para condenar, no hay, y aparte, reitero, falta mucho”.