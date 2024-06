Josefina Pouso se quebró en vivo con el testimonio de Thelma Fardin por la condena a Juan Darthés

Thelma Fardin Juan Darthés - captura Intrusos.jpg

"Esto marca un precedente muy importante para todas las mujeres de Latinoamérica, en la relevancia del relato del testimonio de la víctima, y también del tiempo de la denuncia", agregó Josefina y cuando expresó: "Porque muchas nos quedamos sin poder hacer...", no pudo seguir hablando al entrecortársele la voz y quebrarse lisa y llanamente.

Frente a esta inesperado momento, Fardin no pudo más que enviarle palabras de cariñoso agradecimiento por su emoción, con un: "Hermosa, te abrazo".

Al tiempo que, tratando de recomponerse, Pouso agregó: "Es muy difícil y sentimos que a través de este fallo se hace justicia por todas", nuevamente emocionada.

Este lunes se conoció que el actor Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión por el tribunal de Apelaciones de Brasil, en el marco de la causa que le inició Thelma Fardin por abuso sexual.

Según contaron en Mañanísima, la condena no está firme y aún resta que se expidan dos jueces más. "Lo van a revisar dos jueces más de la misma jerarquía. Hablé ayer con Fernando Burlando, que no es el abogado de Darthés en este caso, pero él está en contacto con el abogado en Brasil, y me dijo: 'Darthés va a apelar'", detalló Estefi Berardi.

Pese a que falta aún tiempo para que la condena se haga efectiva, en una conferencia de prensa, la ex Patito Feo celebró la decisión del tribunal de Apelaciones. “Este es un escenario para el que no estaba preparada, porque ya había perdido la fe en la Justicia. Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todo aquel que está sufriendo algún tipo de abuso”, manifestó.

En junio del 2023, la Justicia de Brasil decidió absolver a Juan Darthés, acusado de violación. “Es un fallo absolutorio. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Juan Darthés no fue investigado a fondo", fueron las palabras del abogado Fernando Burlando apenas se conoció al determinación favorable para el actor.

De todos modos, Thelma Fardin siguió adelante con su reclamo, insistió ante la Justicia del país vecino y, por esa razón, ahora, el tribunal de Apelaciones considera que Darthés es culpable y lo condena a cumplir con 6 años de prisión.